Este sábado se celebró un nuevo Control al Aire Libre en Las Pistas del estadio Helmántico. Tuvo lugar durante la mañana con un horario de 9:40 horas hasta pasadas las tres de la tarde.

Los atletas tuvieron una jornada en la que el viento y la lluvia fueron protagonistas en nuestra ciudad y alternaron cielos nublados y despejados.

No solo hubo competidores en categoría absoluta, la prueba también estuvo enfocada para atletas en edad sub 16, sub 14, sub 12 y sub 10.