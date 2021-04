Igea califica esta red social de un lugar “propio al linchamiento” porque la gente va “encapuchada y en masa”

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, aseguró este lunes que seguirá con su perfil en Twitter, a diferencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, si bien coincidió con ella en que la red social se ha convertido en un “sitio propicio para el linchamiento”, porque la gente, como se refirió a los internautas, van “encapuchados y en masa”.

En una entrevista en el programa de Onda Cero ‘Más de Uno’, Francisco Igea afirmó que no abandonará Twitter, aunque en ocasiones su jefe de prensa se lo pida, porque en ocasiones es “impulsivo”. Insistió en que es un lugar “peligroso” porque lo que escribes y envías al momento lo pueden ver muchas personas.

Además, el vicepresidente de la Junta aseguró que entiende “bastante bien” las razones de la alcaldesa de Barcelona para dejar Twitter por ser un espacio que genera más polarización, en lugar de un debate de ideas. De esta forma, compartió la red social con la película ‘Furia’, pero añadió que ayuda a vivir “con mas comodidad” las opciones de silenciar o bloquear perfiles molestos.

La alcaldesa de Barcelona anunció hace unas horas que deja la red social "con carácter indefinido" porque quiere "hacer buena política" y esta red la "aleja" de ello. Colau informó de su decisión a través de su perfil en Facebook, en un mensaje en el que subraya que se trata de una decisión "sin dramas ni victimismo", sino "muy racional".

"Hace meses que me planteaba dejar Twitter. El pasado 3 de marzo me decidí a probarlo, con la excusa de que era mi cumpleaños. La prueba piloto ha sido un éxito, así que este lunes anuncio que dejo Twitter con carácter indefinido", explicó. "Twitter no me ayuda a hacer buena política y lo dejo. Seguiré en otras redes menos polarizadas y menos aceleradas", sentenció.