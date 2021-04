'Cuerpos versus cuerpos', una exposición que visibiliza la verdadera realidad de los cuerpos femeninos

Este lunes, 12 de abril, el Concejal de juventud, Daniel Llanos ha inaugurado la exposición 'Cuerpos versus cuerpos' de la joven artista venezonala Yaircel Robledo que permanecera en la Sala de exposiciones del Espacio Joven hasta el 27 de abril, y que podrá visitarse en horario de mañana y tarde, cumpliendo con todas las medidas de seguridad. El mensaje del concejal de juventud es rotundo "la cultura es segura y está a disposición de todos los salmantinos y jóvenes".

Se trata de una exposición que ya llevaba un tiempo abierta, por lo que es probable que muchos de ustedes ya la conozcan. La inauguración ha tenido que posponerse debido a las medidas excepcionales impuestas a causa de la pandemia. David Llanos ha querido recalcar el apoyo del Ayuntamiento y de Caja Rural hacia la cultura joven, libre y gratuita. Por ese motivo, el Espacio Joven es una sala abierta para todos aquellos artistas que quieran mostrar y compartir su talento.

'Cuerpos versus cuerpos' es una exposición sobre el cuerpo de la mujer, cuya autora Yaircel Robledo es una joven venezonala que lleva 13 años en nuestros país, y que vino para estudiar cerámica en la Escuela de Arte de Salamanca, y que actualmente estudia Encuadernación. La artista explica que "hay una parte de la exposición que habla sobre lo que solemos exponer en las redes, y que actualmente la sociedad se siente muy presionada para exponer constantemente lo que hace, lo que deja de hacer, lo que tiene y lo que no tiene, y los cuerpos, y cómo son criticados algunos cuerpos en las redes y otros no. El mensaje de que hay un estereotipo de lo que se puede mostrar, y no todos cumplimos este estereotipo".

La exposición se divide por tanto en dos partes. Una dedicada al marco de Instagram, y otra donde se pueden ver cuerpos de mujeres a tamaño real. Toda la exposición está hecha en cartón reciclado. Y se trata de un proyecto con miras al futuro. La artista afirma que varias mujeres que han visto la exposición, le han mostrado su interés en participar en el proyecto, cuya intención es llevarlo a la calle. La autora quiere "que la gente pueda pasear por la ciudad y encontrase estos cuerpos". Su idea es seguir trabajando de cara al futuro en este formato reciclado, sobre el que dice que es más fácil trabajar y ver, aunque reconoce que la técnica 'pasteur' está coqueteando con ella.

Yaircel concluye reconociendo que por ahora su prioridad es la mujer, "con esto no quiero decir que los hombres no sufran este tipo de presiones, pero no es el público al que me quiero dirigir". Ahora está centrada en mujeres de todas las edades y de cualquier lugar.