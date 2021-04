​Desalojan un famoso bar de copas del centro de Salamanca en el que se estaba celebrando una fiesta con unas 40 personas

Se dice que el Lunes de Aguas es un día para celebrar y festejar. Y unos pocos se han tomado esa afirmación al pie de la letra, aunque su día no va a acabar con buen pie. Y es que la Policía Local de Salamanca ha desalojado un famoso bar de copas del centro de Salamanca, situado en la calle de los Perdones, en el que se estaba celebrando una fiesta con cerca de 40 personas, tal y como ha podido saber SALAMANCA24HORAS.



Poco después de las 20 horas, y ante el aviso de varios vecinos y viandantes, los agentes han acudido al bar, encontrándose con una imagen que dista mucho de lo permitido. Muchos eran los jóvenes -y no tan jóvenes- allí presentes, que no estaban utilizando mascarilla e, incluso, algunos de ellos también se encontraban bailando, algo prohibido actualmente -no se puede estar de pie-.

Finalmente, los agentes han terminado levantando cerca de 30 actas por no utilizar mascarilla, cinco por el estar bailando, y otra al responsable del local por permitir todo lo que estaba sucediendo dentro además de facilitar el consumo en barra, algo que también está prohibido por la legislación vigente.

Asimismo, y tras registrar a algunos de los allí presentes, los agentes encontraron bolsas con sustancias estupefacientes, motivo por el que los poseedores también serán sancionados.