Los factores de riesgo cardiovasculares más frecuentes son la obesidad abdominal, dislipemia e hipertensión arterial, según los resultados del estudio 'IBERICAN', impulsado por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y que va a ser presentado en el Joint Meeting of the European Society of Hypertension (ESH) and International Society of Hypertension (ISH).

El trabajo lo componen más de 500 investigadores y están incluidos 8.066 pacientes, a los cuales se le está haciendo seguimiento a 10 años. El objetivo es determinar la prevalencia e incidencia de los factores de riesgo cardiovascular en España, así como de los eventos cardiovasculares.

"'IBERICAN' está poniendo sobre la mesa los principales riesgos cardiovasculares a los que se enfrenta la población española. En Semergen estamos realizando una la labor investigadora muy importante para mejorar la calidad de vida de los pacientes", ha dicho el presidente de Semergen, José Polo García.

Por su parte, el vicepresidente de Semergen, Rafael M. Micó ha presentado en su exposición datos del estudio y ha destacado la necesidad de seguir investigando para identificar aquellos factores que puedan predecir mayor rapidez de progresión de la enfermedad renal crónica y así retrasar la evolución de la enfermedad.

En concreto, los resultados señalan que los factores de riesgo cardiovasculares más frecuentes son la obesidad abdominal (55,6%), la dislipemia (50,3%) y la hipertensión arterial (48,0%). La incidencia de cada una de las enfermedades cardiovasculares (ECV) analizadas es superior en los pacientes hipertensos respecto a los normotensos, a los dos años de seguimiento.

La obesidad y la diabetes mellitus, fueron en el análisis multivariante las variables que se asociaron con más fuerza a la presencia de hipertensión arterial. Además, 14 de cada 100 pacientes incluidos en el estudio IBERICAN presenta enfermedad renal crónica (ERC). La prevalencia de ERC afecta a la cuarta parte de pacientes de 65 años y aumenta exponencialmente con la agregación de factores de riesgo cardiovascular (FRCV).

"Podemos afirmar que el estudio IBERICAN se está convirtiendo en una referencia a nivel tanto nacional como internacional como fuente de información epidemiológica sobre la enfermedad cardiovascular así como de sus factores de riesgo. Su desarrollo en práctica clínica asistencia, número de pacientes reclutados y la elevada prevalencia observada de los factores de riesgo así como de enfermedad cardiovascular, por un lado nos alerta de que debemos adoptar precozmente medidas preventivas que reduzcan su incidencia y mejoren su control; pero desde el punto de vista analítico, también aportarán información muy sólida epidemiológicamente hablando por la elevada potencia estadística de los análisis realizados", ha dicho el investigador principal del IBERICAN, Sergio Cinza Sanjurjo.