VÍDEO | El concejal de Villoria que lleva haciendo fiestas durante toda la pandemia sin medidas sanitarias: en algunas han acudido enfermeras y, en la última, el hijo del alcalde

Lo que parecía ser un secreto a voces en la localidad de Villoria ha visto la luz este fin de semana. El concejal del PSOE del ayuntamiento de la localidad, Jorge Carrasco Nuevo, ha tenido que pedir perdón por unas imágenes subidas a las redes sociales donde se podía ver a decenas de personas en una especie de caseto pequeño, que el concejal utiliza para realizar eventos similares, y donde los jóvenes no portaban la mascarilla, cantaban, bebían y bailaban sin respetar ningún tipo de medidas sanitaria.



Los vecinos del pueblo están indignados tras la noticia en un fin de semana donde se pidió a través de las redes sociales del Ayuntamiento que se cumplieran las medidas sanitarias, dado que estos días coincidían con las fiestas ‘chicas’ de la localidad. La indignación fue aún mayor cuando salieron a la luz diferentes vídeos de jóvenes de la localidad sin respetar ningún tipo de medida sanitaria: “Egoístas” e “insolidarios”, los catalogaba de nuevo el Consistorio a través de sus redes sociales.

Precisamente ese mensaje desde el Ayuntamiento ha levantado ampollas, puesto que a la persona que se puede ver en los vídeos en primer plano es el hijo del actual alcalde, Julián Barrera, quien no se ha pronunciado al respecto, cómo si hacía habitualmente en los grupos de WhatsApp que tiene con los jóvenes del pueblo sobre otros eventos de carácter similar, recordando así mismo a las peñas la prohibición de no hacer fiestas durante los meses donde la pandemia asoló de una forma significativa la localidad de Villoria.



Un ‘caseto’ en mitad del campo

El joven concejal del PSOE achacó, precisamente, a un error de juventud este evento fiestero y aseguró que no se volvería a repetir. Sin embargo, en la localidad de Villoria diferentes fuentes aseguran a SALAMANCA24HORAS.COM que su grupo de amigos ha estado realizando numerosas fiestas a lo largo de toda la pandemia.

No utilizan un lugar fijo para no ser 'pillados', pero en varias ocasiones han usado este ‘caseto’, propiedad de la familia del concejal, para realizar diferentes encuentros numerosos. Sin ir más lejos, a principios de marzo se celebró en él una fiesta de cumpleaños con una veintena de personas, con la sorprendente participación de algunas enfermeras de diferentes lugares, colectivo que ha reiterado en numerosas ocasiones al resto de ciudadanos la necesidad de respetar las medidas sanitarias para no colapsar el sistema sanitario.

Este local se sitúa en medio de una tierra alejada del pueblo. Este fin de semana, a través de las imágenes subidas torpemente a redes sociales por algunos de sus participantes, se ha podido comprobar como se ha organizado una multitudinaria fiesta allí. Decenas de jóvenes sin mascarilla de seguridad, bebiendo, cantando y bailando; saltándose todas las medidas sanitarias vigentes, endurecidas además por la incidencia de la cuarta ola.

El vídeo, por motivos de privacidad, ha tenido que ser pixelado por este medio de comunicación, pero eso no es impedimento para poder apreciar como en un lugar tan reducido los jóvenes disfrutan de una noche de fiesta al más puro estilo ‘pre pandemia’. En las imágenes, que han llegado hasta la Guardia Civil, se puede ver como los jóvenes cantan a gritos y se abrazan mientras cantan ‘Cuando zarpa el amor’ del grupo Camela.

La ‘vendetta’ de un ex novio destapó todo el pastel

Según cuentan vecinos del municipio, las fiestas en Villoria se han ido desmadrando. Algunos destacaron en su día a este medio de comunicación el desfase que se pudo ver durante los días de Navidad en la localidad, con gente de fiesta sin hacer uso de la mascarilla de seguridad y saltándose las medidas sanitarias, que obligó a la intervención de la Guardia Civil.

Sin embargo, hasta este momento no se habían podido ver imágenes claras de las fiestas en el municipio, a pesar de las constantes afirmaciones que apuntaban al grupo de amigos de Jorge Carrasco Nuevo como los organizadores de muchas de ellas. Fiestas como las del vídeo o el cumpleaños de marzo u otras más reducidas, pero siempre sin respetar las medidas sanitarias vigentes.

En esta ocasión se sumaron, por un lado, la torpeza de aquellos que llevados por la noche de fiesta y el alcohol compartieron a través de las redes sociales los vídeos, y por el otro, la acción, quizá por celos, del exnovio de una de las chicas que aparecían en ellos.

El vídeo llegó hasta la Guardia Civil y estos se pusieron en contacto con un concejal del Ayuntamiento, que a su vez se lo transmitió al alcalde. Sin embargo, las imágenes llegaron hasta el puesto de la Benemérita de Villoria por la denuncia de un joven.

Según cuentan vecinos del municipio, este lo hizo, quizá por celos o venganza, después de ver al autor de los vídeos en una fotografía -subida a la misma red social- con su ex pareja.

Un perdón que no convence

Inmediatamente después de que se conociera por todo el pueblo las imágenes grabadas en el local de este concejal del PSOE, Jorge Carrasco Nuevo quiso salir al paso pidiendo perdón por los hechos.

Sin embargo, en la localidad las disculpas no convencen porque no creen que sean sinceras. Son muchos los que opinan que, si no se hubiera descubierto todo, el joven hubiera seguido organizando con sus amigos este tipo de fiestas como ha venido haciendo siempre.

El edil manifestó en redes que, "como vecino y cargo que tengo en el Ayuntamiento de Villoria, quiero mostrar mi arrepentimiento. Pido disculpas por mi participación en actos que han puesto en peligro la salud de otras personas en este tiempo de pandemia, sin tener en consideración a las que ya lo han sufrido y lo están sufriendo".

Jorge Carrasco aseguró que, llevado por su juventud, "he cometido una imprudencia de la que no me siento nada orgulloso, me arrepiento y asumo mi responsabilidad. Asimismo, confirmo mi empeño en que no volverá a suceder".

Desde el Ayuntamiento se ha criticado duramente esta fiesta, a pesar de saber que uno de sus concejales participaba en ella. Lo ha hecho a través de un comunicado que finaliza con las mismas palabras que usaremos para concluir esta noticia: “El problema no es que se suban fotos o vídeos en redes, el problema es que los que están en esas fiestas están jugando con la salud de sus familiares, vecinos y compañeros de trabajo o estudios".