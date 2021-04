Garzón dice que el objetivo de vacunación "sigue siendo viable" pese al retraso de Janssen: Es "un cese temporal"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado este miércoles que el objetivo de vacunación del Gobierno de España "sigue siendo viable" a pesar de que Janssen haya anunciado que va a retrasar sus entregas tras la paralización en Estados Unidos por la aparición de seis casos de trombos en personas vacunadas con su inyección.



"Sabíamos desde el principio porque habían advertido los científicos que estas alteraciones podrían ser posibles. Tenemos que ver cómo van prosperando los acontecimientos para ver si esto cambia, pero en principio la idea es que no porque lo que hay es un cese temporal", ha señalado Garzón en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Según ha explicado el titular de Consumo, el retraso de Janssen no dista del que ya se dio "con anteriores vacunas" y ha anticipado que la vacunación con el medicamento estadounidense "se volverá a retomar".

Pese a este posible revés en la entrega de vacunas, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, no se pronunció este martes sobre la posibilidad de que se retrase el calendario de vacunación, asegurando que el Gobierno sigue adelante con su objetivo de inmunizar al 70 por ciento de la población española, 33 millones de personas, para finales de agosto.

Preguntado sobre si apuesta por alargar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, Garzón ha insistido en la línea marcada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La trayectoria apunta a que se extingue, pero si hay novedades y los científicos lo plantean, no se puede descartar nada", ha sostenido.

En este sentido, el ministro de Consumo ha recordado que el Ejecutivo basa sus decisiones en el "criterio científico" y ha pedido esperar unas semanas antes de tomar una "decisión" para la que se deberá poner "todo encima de la mesa".

"No es una cuestión personal, es algo que depende de la comunidad científica, que en esto tiene sus propios debates y discusiones porque estamos ante un debate nuevo, desconocido, porque no conocemos cómo se desarrolla el virus y cómo afecta", ha continuado Garzón.

Con todo, Garzón no ha explicado si la prórroga del estado de alarma dependería de un nivel de incidencia determinado. "Honestamente, no lo sé. He aprendido a basarme en el criterio científico", ha zanjado.