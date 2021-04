La FCyLF recuerda la prohibición de ‘amistosos pirata’ con licencias de equipos no inscritos en el fútbol base

La Federación de Castilla y León de Fútbol ha emitido una circular a los clubes de fútbol base de la región para recordarles que “no se contempla el retorno de la actividad deportiva en deportes de equipo, sino solo, la “oficial”, por tanto, únicamente podrán disputar encuentros no oficiales (amistosos), los equipos que estén en esta circunstancia y en ningún caso, aquellos equipos o grupos de personas que no estén federados (no inscritos) ya que no tendrán su licencia en vigor”.



Además, en la circular número 31 en la que incide en el apartado de licencias de equipos no inscrito en la C. R. E. y encuentro no oficiliales: “Aquellos equipos que no se hayan inscrito en las competiciones de la presente temporada, “Liga Volvemos”, no existen a efectos oficiales y por tanto no pueden tener licencias adscritas a los mismos. Como quiera que hay algunas licencias activadas con anterioridad a la convocatoria de las competiciones, se ruega a los clubs que estén en esta circunstancia, que, por favor, regularicen las mismas y las adscriban a equipos que estén en competición. Transcurrido un pazo prudencial, el 15 de abril, se estudiará cada caso de forma individual y si no hay causa justificada, se procederá a la anulación de las licencias con las consecuencias que ello conlleva a efectos federativos. Por ello, rogamos que se tenga en cuenta esta circunstancia, ya que la licencia lleva aparejados unos seguros de accidentes y asistencia sanitaria (DEBA), que desaparecerán”.

Por lo tanto, los equipos que hayan tenido problemas en las licencias y no hayan podido inscribir a equipos o jugadores en el plazo indicado, podrían ser sancionados si disputan algún encuentro amistoso.