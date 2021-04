Los padres de Topas reclaman al Ayuntamiento un parque infantil para sus hijos

Los padres de Topas siguen reivindicando al Ayuntamiento la apertura del parque infantil, que pertenece al colegio, o bien uno en condiciones para que jueguen los más pequeños.

En esta localidad, explican, solo hay uno que pertenece al colegio y que, hasta la fecha, sigue cerrado debido a la pandemia. Una situación que no entienden cuando en otras localidades ya se encuentran abiertos. "Los niños que juegan en el patio del colegio son los mismos que luego se reunirían en el parque, no entendemos que no esté abierto", lamentan. "Tanto en Salamanca como en otras localidades, los parques infantiles están abiertos ya" por lo que no entienden que se argumenten motivos sanitarios.

Reivindicativos, han realizado un vídeo y pancartas para reclamar la apertura del parque infantil que pertenece al centro educativo o bien que el Ayuntamiento acondicione otro en condiciones.

Como ha explicado uno de los padres a SALAMANCA24HORAS, los menores solo disponen de un espacio con un balancín en la zona donde hay instalados aparatos biosaludables.