​Mandi y la ‘final’ ante el Valladolid Promesas: “Nos la jugamos todas a una”

Mandi Sosa fue el último fichaje de Unionistas en el mercado invernal. El canario explica en SALAMANCA24HORAS que fichó por los blanquinegros para ascender a Segunda y no rehúye a la hora de hablar de final en el próximo encuentro ante el Valladolid Promesas.



¿Final ante el Valladolid Promesas? “La verdad es que sí. Nos la jugamos todas a una. Si ganamos, nos metemos de lleno en la pelea”.

¿Qué destacarías del rival? “Como todos los filiales, son chavales jóvenes, con fuerza y ritmo. Seguramente tendrán alguno que despunte más. Nosotros también tenemos juventud, piernas y experiencia en algunos jugadores. Los filiales son muy de empuje, ganas y querer demostrar”.

¿Es injusto no haber puntuado en la segunda fase? “Injusto no sé. El fútbol te pone donde mereces. Sí es verdad que hemos hecho dos muy buenos partidos. Cada vez estás jugando con los mejores. Si logramos pasar a la siguiente fase, habrá equipos mejores. Si fallamos, ellos nos van a penalizar; y nosotros tenemos que hacer lo mismo”.

Público en el Reina Sofía. “El fútbol sin público es un similar a un entrenamiento. El público da empuje y ese extra: por eso son el número 12. Cuando recibes un golpe duro, te levantan”.

Estás siendo muy importante para Hernán. “Buscaba tener minutos y ser importante para el entrenador. Y así devolverle la confianza que está depositando en mí. A mí me da igual jugar de 6 que de 8. Me manejo bien por el centro”.

¿Qué te ha sorprendido de Unionistas? “El grupo humano que hay. Es muy difícil encontrarlo y las ganas que tienen compañeros, cuerpo técnico y club. Aunque tengan poca historia, tiene todo el mundo hambre. Después de los filiales, somos los más jóvenes”.

Los aficionados piden tu renovación. “Si te soy sincero, vengo aquí y no pienso nada más allá que los partidos que hay por delante. Mi meta personal era venir para ascender a Segunda directamente. Si lo consigo, será el objetivo que yo me marqué y que se cumplió. Después ya se verá si se renueva. Firmé lo que firmé y más adelante habrá para pensarlo. Pero estoy muy agradecido de que la afición le guste tu fútbol y pida la renovación. Me pasó también en la India, que estaba para ganar la Liga, y el entrenador me pidió que solo pensase en el partido siguiente”.