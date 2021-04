Tres de cada cinco habitantes que pierden los pueblos cada hora son mujeres, algo que hace "inviable" su futuro

Tres de cada cinco habitantes que pierden los pueblos cada hora, el 63 por ciento, son mujeres, algo que hace "inviable" su futuro, según expresó hoy la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Teresa López, quien advirtió que no se puede imaginar un mundo rural en el que las mujeres no estén presentes, puesto que "sería una sociedad artificial e inviable". "Por eso decimos que el futuro del mundo rural será con mujeres o no será”, reivindicó.

López reclamó que se ponga a la mujer en el centro de la lucha contra la despoblación durante su participación en el encuentro online ‘Encuentros para la transformación: Un futuro para la España despoblada’, organizado por Soziable.es en colaboración con Cajamar.

La presidenta del colectivo recordó que desde 1975, España aumentó su población en un 36 por ciento, pero, sin embargo, grandes extensiones de su territorio se están quedando vacías, y agregó que el fenómeno del despoblamiento rural, del que lamentablemente España es referente europeo, debe ser una cuestión que preocupe a toda la sociedad, incluida la urbana.

Para ejemplificar esta importancia, López señaló las palabras de un compañero portugués: “Las ciudades del futuro pretenden ser verdes, sostenibles y low cost”. "Eso ya existe y se llama campo”.

Durante su intervención, López puso el foco en el papel de las mujeres rurales en el proceso en espiral que vive un territorio despoblado. Desde su experiencia al frente de la federación, aseguró que ha comprobado como las mujeres son las primeras en marcharse ante la falta de respuesta a sus necesidades en el medio rural. “Vemos lo que está pasando por ignorarlas, la masculinización, el envejecimiento e incluso la desaparición de los pueblos”, dijo.

Para la presidenta de Fademur, es "crucial" garantizar a las mujeres dos cosas. En primer lugar, la autonomía económica, por eso, la federación centra gran parte de sus esfuerzos en impulsar el emprendimiento entre las mujeres rurales a través de programsa como 'Ruraltivity', la lanzadera de emprendimiento rural que cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En segundo lugar, garantizar el acceso a servicios. En este sentido, López manifestó la necesidad de asegurar aquellos servicios relacionados con la población mayor e infantil, ya que la responsabilidad sobre estas personas recae normalmente en las mujeres.