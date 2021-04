​Camacho: “Nosotros vamos a darlo todo para salvarnos”

Álex Camacho llegó en invierno al Salamanca CF UDS. Tras un inicio titubeante, el extremo ha ganado protagonismo y ha colaborado con asistencias y goles en el equipo de Lolo Escobar. El jugador sabe que están en la buena línea de juego pero que necesitan tres puntos ante el Covadonga.



Dos empates seguidos. “Dudas no tenemos. Creo que hemos jugado dos buenos partidos y hemos competido bien. Contra el Lealtad tuvimos mala suerte y ante el filial del Oviedo tuvimos opciones”.

Tabla clasificatoria. “Desde el primer momento no podíamos mirar la clasificación. Estábamos muy abajo. Haciendo las cosas bien hemos escalado posiciones. Tenemos que seguir así: sin mirar la clasificación e ir sumando puntos”.

Covadonga. “Hemos visto que es un equipo que recibe mucho golpes pero también los mete. Juegan muy abiertos y ofensivos, sin miedo a un ida y vuelta. Arriba tienen jugadores que hacen gol. Si nosotros hacemos un buen partido, tenemos muchas opciones de ganar”.

De menos a más. “A mí me costó el cambio de aires. Venía de otro club que la propuesta era diferente y los automatismos y sistema influyen. Pero sabía que con trabajo me iban a llegar las oportunidades. He contribuido con asistencias y goles pero creo que puedo dar más”.

Confianza. “El verte en el once da mucho. Así tienes minutos para demostrar y coger ritmo durante el partido. Cuando sales desde el banquillo, a veces no sales con el mismo ritmo”.

Mensaje a la afición. “Nosotros vamos a darlo todo para salvarnos. Creo que lo vamos a conseguir. Y ellos que nos animen, como hacen hasta ahora. Si vamos todos a una, lo conseguiremos”.