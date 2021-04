Perfumerías Avenida - Sopron: solo hay hueco para uno en la gran final

Perfumerías Avenida buscará en Estambul su segundo entorchado europeo. Las charras, que fueron ganadoras de la Euroliga hace diez años, quieren repetir machada histórica.

Para ello, tendrá que dar el primer paso en la Final Four. Este viernes, a las 20 horas, el equipo dirigido por Roberto Íñiguez se medirá a Sopron en las semifinales de la competición.

"Para mí es más asequible que Fenerbahce o Ekaterimburgo. Pero eso no quiere decir que sea sencillo. Pero los otros dos son pesos pesados, los dos mejores equipos de Europa con las mejores jugadoras del mundo. Tenemos algo más de opciones", aseguraba Roberto Íñiguez durante la semana. El técnico perfumero no podrá contar con la lesionado Gajic.

La ilusión la escenifica la capitana Silvia Domínguez: "Yo, todos los años que jugaba Euroliga, pensaba en tener la oportunidad de llegar. Cuando vi el grupo que nos tocaba, durísimo, pensé que iba a ser muy difícil. Cuando se convierte el torneo en burbujas y cambia el asunto, empiezo a creer en las opciones”.

La base ya sabe lo que es levantar el título de campeón europeo con Perfumerías Avenida. “No hemos hablado mucho de experiencias pasadas, porque son situaciones diferentes. Quizá les hablé más cuando perdimos la Copa de la sensación. En 2011 perdimos la Copa y con un equipo parecido a este, que no igual, pasó lo que pasó. Tenemos cosas por delante y hay que luchar. Pero es muy diferente la presión. Si me tengo que ir a 2011 y 2009, les hablo de disfrutar, porque es muy diferente llegar a esto. Nos ha permitido soñar y que lo disfruten o lo aprecien", recuerda Silvia Domínguez.

La que también estará en la pista es Hayes. La americana, que siempre se crece en los partidos importantes, mandaba a través de SALAMANCA24HORAS un mensaje a sus compañeras: "Que salgan ahí y jueguen como siempre. Es una Final Four y es algo importante. Pero no puedes salir a una Final Four pensando en eso y poniéndote nerviosa. Tienes que salir y jugar como un partido normal. A partir de ahí, hacer nuestro trabajo y divertirnos. Es una Final Four y no se vive todos los días".

Las húngaras llegan a semifinales con un expediente casi inmaculado. Sopron solo ha perdido un partido (con la eliminatoria ya decidida ante Lyon) y cuentan en sus filas con dos jugadores de tremendo potencial: Gabby Williams y la ex perfumera Jelena Brooks (Milovanovic).