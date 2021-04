​Un hombre aparece muerto en una vivienda de la calle Álvaro Gil

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Salamanca encontraron durante la tarde de este jueves el cadáver de un hombre en un piso de la calle Álvaro Gil.



El fallecido, de 63 años de edad, padecía del corazón y llevaba cinco años sin que nadie supiese de él. La propietaria del inmueble, dado que el varón residía en la vivienda en régimen de alquiler, decidió avisar a los servicios de emergencia después de ser alertada por conocidos suyos de que el hombre llevaba varios días sin dar señales de vida.

Finalmente, esta tarde una dotación de bomberos acudió hasta el bloque y llevó a cabo un acceso por la vivienda por el método habitual en estos casos: un equipo realiza la entrada por el exterior (a través de la ventana) y otro por el interior (forzando la puerta). El equipo exterior pudo acceder a la vivienda en primer lugar y una vez dentro encontraron el cadáver del hombre, verificando que no había fallecido recientemente.

Desde el servicio de antiincendios no se precisa la fecha del fallecimiento ni el motivo del mismo, algo que tendrá que aclarar el médico forense; por lo que no se conoce en qué momento de estos últimos cinco días se ha producido el óbito. No se han evidenciado señales de violencia, por lo que todo apunta a una muerte por causas naturales, máxime cuando el inquilino padecía problemas cardiacos.