La incidencia acumulada en Salamanca se aproxima a los 200 casos y la reapertura del interior de la hostelería se aleja todavía más

Castilla y León anotó este viernes 428 nuevos casos de COVID-19, dentro de la tendencia de los últimos días de los 400 nuevos contagios, según avanzó en la jornada de este viernes la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León para explicar la situación epidemiológica en la Comunidad por el COVID-19.

En estos momentos, Castilla y León ocupa el décimo puesto en tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes a siete y 14 días, con 100,67 y 198,92 casos, cuando la media del país se sitúa en los 107,19 y los 202,72 casos, respectivamente.

Estos datos ponen de manifiesto, un crecimiento al ritmo de uno por ciento, con tasas muy similares a los días previos, y que indican que la subida no tiene nada que ver con la tercera ola, puesto que el incremento es muhco más lento, e indica cierta estabilización, según precisó la consejera, que puntualizó, que aunque aún no han pasado 15 días desde la Semana Santa, parece que el impacto no será igual al efecto que tuvieron las Navidades.

Por provincias, a siete días, las incidencias más elevadas se encuentra en Segovia, con 177,22, y en Burgos, con 149,59 casos por cada 100.000 habitantes, seguida por Soria, con 115,88, y por Salamanca, con 103,57. Mientras, la tasa más baja se registra en Ávila, con 55,18, además de en Zamora, con 60,99. Les sigue León, donde se sitúa en 78,65 casos, y Valladolid, con 85,47. En Palencia está en los 93,56 casos.

Por lo que respecta la incidencia en 14 días, de nuevo Segovia y Burgos arrojan los datos más elevados, con 372,04 y 331,16. Soria también supera los 250 casos, con 250,89, mientras que en Palencia está en los 225,8. Mientras, en Ávila hay una incidencia de 128,12; en León, de 145,69; en Salamanca está en los 190,74 casos, y en Valladolid, en los 166,52. Mientras, en Zamora se sitúa en los 109 casos.