​Igea confirma que no hay miedo a la vacuna en Salamanca: menos del 20% de las personas citadas no acuden a recibir sus dosis

Los efectos secundarios relacionados con las vacunas contra el COVID están provocando que algunas personas citadas para recibir sus dosis correspondientes no quieran vacunarse y no se presenten cuando les toca. El miedo y la desinformación se mezclan y provocan retrasos en los calendarios de vacunación previstos por las Comunidades Autónomas, aunque Castilla y Léon parece haberse librado de este factor.



Así lo ha asegurado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que dice no sentirse preocupado al respecto. Ha indicado que el porcentaje de personas que no acude a vacunarse cuando le toca es “bajo, por debajo del 20 por ciento” en la provincia de Salamanca, y ha apuntado a que debe tenerse en cuenta de que algunas de ellas pueden no acudir por los motivos que se esgrimen en las convocatorias oficiales.

Fuentes sanitarias, consultadas por SALAMANCA24HORAS durante las primeras jornadas de vacunación masiva en el Multiusos Sánchez Paraíso de la capital, situaban este porcentaje entre un 10 y un 15 por ciento.



Así, no deben acudir a ponerse la vacuna, aunque sean citadas, las peronas enfermas de COVID, las que estén guardando cuarentena o si han pasado la enfermedad en los últimos seis meses. Tampoco las que ya se hayan vacunado con anterioridad, así como las consideradas de alto riesgo, que recibirán una cita individual.

Igea ha comentado que “tampoco hemos observado un rechazo especial, ni por la vacuna de AstraZeneca ni por ninguna otra” y cree que “la población está deseando vacunarse”. Ha garantizado la seguridad del proceso de vacunación y ha subrayado que “es miles de veces más peligroso no vacunarse que vacunarse. Si hay algo que produce trombos, es el COVID”.