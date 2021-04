​Lolo Escobar, sobre el Covadonga: “Hacen muchos goles y no son ninguna perita en dulce”

El técnico del Salamanca CF UDS, Lolo Escobar, explicó en rueda de prensa que el Covadonga tiene peligro en ataque y también confirmó que el portero Javi Benítez estará listo para el duelo del domingo.



Covadonga. “No me creo nada del Covadonga. Sé que se han ocupado como siempre que viene un equipo asturiano de lo mismo, de decir que cobran poco, pero no es ninguna perita. Hacen muchos goles y no son ninguna perita en dulce. La semana ha sido muy normal porque hemos hecho mucho hincapié porque son un equipo de extremos; hemos incidido mucho dónde hacerles daño”.

Vuelven Uxío y el Puma Chávez.“He jugado algunos años sin ‘9’. No es una cosa que me asuste. Si están, muchísimo mejor. Pero el fútbol moderno no va a posiciones y sí de movimientos y cómo interpretar los espacios”.

Bajas. “Lo de Javi Navas es un golpe duro porque es un jugador implicado en el proyecto y en el club. Me da pena por él porque parecía que tenía superado ‘eso que le persigue de las lesiones’. Parece menos de lo que creíamos y no creo que esté un mes”.

Javi Benítez. “La prueba de fuego era hoy y la ha pasado con nota. Tiene ligeras molestias pero el domingo estará. No es duda”.