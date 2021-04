​Hernán Pérez: “Estoy notando que la competición nos está poniendo en nuestro lugar”

Hernán Pérez dejó claro que Unionistas presentará batalla hasta el final en la segunda fase de la competición. El entrenador del equipo blanquinegro admitió que el Valladolid Promesas cuenta con muchas armas con balón y también que Garay no estará disponible para el encuentro.



Ganar o quedarse sin opciones. “Sigo pensando que van a hacer falta nueve puntos en la segunda fase. Quedan doce en juego. Vamos a confiar en ganar en casa y las cuentas que estamos echando puedan seguir manteniéndose. Quizá luego hagas diez puntos de doce y no sea suficiente”.

Estado físico de los jugadores. “En principio, todos disponibles excepto Benjamín Garay. No tenemos sanciones y solo está él en la enfermería. Estamos 19 jugadores disponibles y es una buena noticia. No es excusa pero en Burgos lo notamos. Confío en que Garay pueda estar antes del final de la temporada. Tiene una molestia y los chicos jóvenes recuperan rápido. Ramiro está bien. La semana pasada estuvo a medio gas. Teníamos un pacto para cambiarle porque no podía aguantar todo el partido. Íñigo ha completado el entrenamiento”.

Valladolid Promesas. “Yo creo que es labor del entrenador, que conocemos muy bien. Tiene una idea muy clara de juego: le gusta tener la pelota pero también domina la transición defensa-ataque. Nos va a hacer un partido complicado y vienen en una buena dinámica. Prácticamente, como los dos rivales anteriores, vamos a tener que hacer un partido que roce la perfección. Puede ser una situación la de tener oportunidades por dentro; no sabemos si con dos mediocentros y un mediapunta o tres mediocentros. O quizá metiendo a un jugador de pie por dentro desde la banda. Pero tenemos que hablar en la reunión de esta tarde con el cuerpo técnico. También situaciones de balón parado. Ahora mismo, si me preguntas la alineación, no te la sé decir”.

Bajón en casa: tres derrotas y un empate. “Estoy notando que la competición nos está poniendo en nuestro lugar. Hay que ser realistas. No partíamos en la primera fase con la obligación ni la vitola de clasificarnos en las tres posiciones. Hemos dejado en la cuneta a equipos como Deportivo, Racing Ferrol o Pontevedra”.

¿Álex Rey titular? “Valoramos a todos. Todo el mundo está a gran nivel. Álex Rey tiene mucha calidad y aporta mucha frescura y talento. No sé si de inicio o no. Estoy convencido de que va a volver a participar porque nos da dinamismo y llegada”.

Valoración de las líneas de la Primera RFEF. “A nivel personal, estoy encantado. Creo que la tercera categoría del fútbol español necesitaba un cambio y necesita una profesionalización. Eso va a obligar a todos los clubes a dar tres pasos hacia adelante. A un club como Unionistas le va a suponer un esfuerzo mayor que a otros como Deportivo o Racing de Santander pero creo que es necesario. Creo que tanto el club como la ciudad lo necesitan. Una ciudad como Salamanca merece tener fútbol profesional y es una oportunidad buena para todos. Sé que va a suponer muchísimo trabajo. Ojalá no estemos en Primera RFEF sino en Segunda. Eso sería que el campo tendría que ser de hierba natural. Y si no es así, intentaremos sentar las bases para el futuro”.

Confianza de Sandoval. “Yo estoy agradecidísimo por la confianza. Es un halago que lo haga público. Estoy encantado aquí y me gustaría formar parte de este proyecto no solo este año, sino muchos años. En cuanto a la situación del Director Deportivo, me gustaría que viniese alguien que contase conmigo. Tiene que trabajar de manera independiente. Si viene y no cuenta conmigo, no habrá problema. Si viene y cuenta conmigo, trataré de ayudarle en todo lo posible”.