El hombre que ha suspendido el examen teórico del carné de conducir 192 veces.

Muchos jóvenes esperan con impaciencia en España su 18 cumpleaños por poder sacarse el carnet de conducir y viajar libremente con su coche sin necesidad de tener que depender de sus padres. Sin embargo, no es algo fácil ni barato, porque para obtenerlo hay que pasar algunas pruebas previas, tanto teóricas como prácticas.

La mayoría se lo saca en el primer o segundo intento, aunque luego hay casos especiales que, hagan lo que hagan, parece que les resulta imposible aprobarlo.

Eso sí, nadie supera lo que ha pasado un ciudadano polaco, que ya ha suspendido el examen 192 veces.

Según recoge La Vanguardia, El hombre, de 50 años y residente en Piotrków Trybunalski y del que no se ha dado el nombre para salvaguardar su anonimato, ha cumplido un récord: suspender 192 veces el examen teórico de conducir. El hombre lleva nada menos que 17 años intentando aprobar la prueba, hasta ahora sin éxito. A estas alturas uno se habría dado por vencido, pero él no, y piensa seguir intentándolo.

Pero, ¿es un examen tan complicado en Polonia? Según Notes from Poland, para conseguir el codiciado permiso de conducción, una persona debe pasar un examen teórico, antes de la prueba práctica. Las estadísticas confirman que las pruebas no serán tan sencillas como parece, porque solo el 50-60% suelen aprobar el examen teórico, y un 40% el práctico. Según los datos, lo normal es superar las pruebas tras el segundo o tercer intento. Este hombre no solo ha perdido años de su vida, sino también mucho dinero.