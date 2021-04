​Unionistas se juega su ‘última bala’ ante el Valladolid Promesas

No ha arrancado bien Unionistas en la segunda fase. Los blanquinegros no han sumado ningún punto todavía y deben hacer para mantenerse con vida en la competición. La ilusión sigue intacta, pero la necesidad de derrotar al Valladolid Promesas es evidente.



Este sábado, a las cuatro de la tarde, los de Hernán Pérez reciben en el Reina Sofía al filial vallisoletano. Los de Javier Baraja llevan seis puntos más que los charros tras ganar al Celta B a domicilio y al Zamora en los Anexos de Zorrilla.

“Tiene una idea muy clara de juego: le gusta tener la pelota pero también domina la transición defensa-ataque. Nos va a hacer un partido complicado y vienen en una buena dinámica. Prácticamente, como los dos rivales anteriores, vamos a tener que hacer un partido que roce la perfección. Puede ser una situación la de tener oportunidades por dentro; no sabemos si con dos mediocentros y un mediapunta o tres mediocentros. O quizá metiendo a un jugador de pie por dentro desde la banda. Pero tenemos que hablar en la reunión de esta tarde con el cuerpo técnico. También situaciones de balón parado. Ahora mismo, si me preguntas la alineación, no te la sé decir”, aseguró Hernán Pérez en la rueda de prensa previa al choque.

Unionistas llega con la baja de Benjamín Garay. Pero Ramiro e Íñigo, que han estado renqueantes, se encuentran disponibles para la cita. También Diego Hernández, Nespral y Aythami, que regresan tras cumplir sanción. Y los 108 aficionados que intentarán ser el jugador ‘número 12’ para encontrar tres puntos clave. Que no se apague el sueño del playoff.