VÍDEO | Victoria poco lucida pero trabajada del Salamanca CF UDS en el Helmántico ante el Covadonga (1-0)

El Salamanca CF UDS se ha llevado los tres puntos del encuentro disputado en la tarde de este domingo, 18 de abril, en el Helmántico ante el CD Covadonga. Un solitario gol del Puma Chávez en la primera parte ha decantado la balanza para los salmantinos, que han sufrido bastante en la segunda mitad para mantener su ventaja.

Los asturianos llegaban como últimos de la clasificación, pero han demostrado que son un conjunto que genera peligro y puede causar daño a cualquier equipo que no esté bien armado en su tercio final.

Los primeros minutos del encuentro, que comenzó unos minutos tarde por algún problema en la red de la portería situada en el Fondo Sur, fueron para los visitantes. Sin embargo, el Salamanca CF UDS comenzó a crecer gracias a las internadas de Anderson Arroyo, muy enchufado este domingo.

En el minuto 5 el Puma Chávez tuvo una clarísima para adelantar a los salmantinos, tras hacer lo difícil —regatear al portero— y fallar lo fácil, como es introducir el balón en la red al quedarse solo. Los jugadores de ataque del Salamanca CF UDS fueron teniendo cada vez más el balón y en el minuto 14, un centro al área de Candelas que controló el Puma, lo sirvió para Fer Llorente, que estuvo muy listo abriendo a la derecha para Juancho. El exjugador del Granada apuró hasta la línea de fondo y sirvió al centro a Chávez, que sólo tuvo que empujarla. Uno a cero y la afición contenta.

Pocos minutos después la volvió a tener el Salamanca tras un barullo en el área que acabó con un disparo de tijera de Juancho a la madera. En el minuto 22, inexplicablemente el portero Javi Benítez agarró con la mano un balón manso jugado atrás por Amaro. El colegiado señaló cesión. El propio Amaro consiguió despejar el balón en la ejecución del libre indirecto de los asturianos, que reclamaron mano en el área.

Desde ahí, el Salamanca CF UDS demostró no estar muy fino con los pases en el centro del campo, generando situaciones de peligro que especialmente el atacante rival Edu Font no logró materializar.

Tras el pitido a vestuarios, el árbitro amonestó a Javi Navas después de que el exunionista le reclamara. Navas, que pese a estar lesionado se encontraba en en banquillo, recibió así su quinta cartulina amarilla y el correspondiente partido de sanción.

En la segunda parte el Salamanca CF UDS estuvo menos incisivo y tuvo menos ocasiones de gol. El Covadonga creció para tratar de empatar, pero el equipo local logró mantener su ventaja. Una victoria muy positiva para encarar lo que queda.