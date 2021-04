Carbajosa de la Sagrada, único municipio de Salamanca que reabre el interior de la hostelería

Este lunes, 19 de abril, la consejera de Sanidad ha anunciado la lista de municipios que deben cerrar el interior de la hostelería, las casas de apuestas y salón de juego por tener una incidencia a 14 días superior a 150 por 100.000 habitantes.



De esta lista que no cuenta con ningún nuevo municipio de Salamanca, sale Carbajosa de la Sagrada después de llevar 14 días con estas medidas y mejorar su situación epidemiológica. Sin embargo, en el caso de Santa Marta de Tormes y Villamayor, que este lunes cumplían el plazo de las medidas, deberán volver a cerrar otras dos semanas al no haber reducido esa incidencia del coronavirus entre su población.

Salamanca capital deberá seguir, al menos, una semana más puesto que las medidas tienen una duración total de 14 días, indiferentemente de si la situación mejora o no. De no bajar la incidencia por debajo de 150, Salamanca seguiría la misma suerte que corre este lunes Santa Marta y Villamayor, es decir, las medidas se impondrían quince días más desde la próxima semana de no cumplir esos criterios.

La lista de municipios de la provincia que siguen con la hostelería cerrada es: Salamanca, Béjar, Villares de la Reina, Santa Marta de Tormes y Villamayor.