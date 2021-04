El padre para el que piden seis meses de cárcel por pegarle una bofetada a su hija adolescente niega la agresión

Un padre vigués acusado de un delito de maltrato en el ámbito familiar por golpear a su hija de 16 años durante una discusión, y para el que la Fiscalía pide medio año de prisión, ha negado este lunes los hechos, durante el juicio que se ha celebrado contra él la sala de lo Penal 3 de Vigo.

El acusado ha señalado durante la vista que el 13 de marzo de 2020 acudió al domicilio en el que viven su hija y la madre de ésta, con el fin de firmar un documento del centro escolar de la menor. Según ha declarado ante la juez, cuando llegó y su hija le quiso entregar el papel por la ventanilla del coche, él le pidió a la menor que entrase y se sentase en el vehículo para poder hablar.

"Yo quería hablar con ella, porque no tenemos relación y no tengo información de mi hija", ha explicado el procesado, quien ha señalado que la joven no quiso entrar en el coche y que empezó a insultarlo, antes de cerrar la puerta con un golpe. "Como no quería hablar, le dije que iba a arrancar y a marcharme", ha añadido el acusado, que ha reconocido que no llegó a firmar los papeles que le traía la niña.

En todo caso, ha negado haberle propinado un golpe en la cara, y ha reconocido que, cuando habló con ella, tampoco se percató de si tenía una contusión en la nariz.

Su versión ha diferido por completo de la de su hija, que ha declarado como testigo y ha ratificado que, cuando se acercó al coche para que su padre le firmase los papeles, éste le pidió que entrara en el vehículo. Ella no quiso hacerlo y, según ha declarado, su progenitor hizo ademán de tirar los documentos por una ventanilla, por lo que ella introdujo medio cuerpo en el vehículo para recuperarlos.

En ese momento, ha declarado, su padre le golpeó en la cara con el dorso de la mano, causándole daño en la nariz. La madre acudió a los gritos de la menor y, según ha explicado ante el tribunal, la trasladó a un centro sanitario, donde la trataron de una contusión nasal.

Conclusiones

El Fiscal ha considerado acreditados los hechos durante el juicio y ha elevado a definitivas sus conclusiones. Así, el representante del Ministerio Público lo considera autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar, y pide para él 6 meses de prisión, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con su hija durante un año.

Mientras, su defensa, que ha hecho hincapié en la mala relación entre padre e hija, ha reclamado la libre absolución, alegando que el relato de la menor es "inconsistente" y que, estando la joven fuera del coche, su padre no podría alcanzarla para darle un golpe. Según ha añadido, "no hubo una relación tóxica ni agresiva" y la niña pudo golpearse con la puerta del coche cuando su padre arrancó.