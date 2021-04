Salamanca, versión Playmobil: así decora su sorprendente escaparate este negocio charro

El talento es una destreza que alberga en todas las partes del mundo, hasta en el más recóndito recoveco. Es el caso de esta particular y pintoresca exposición artesanal que reproduce realidad en versión diminuta hecha con muñecos de Playmobil.

El lugar donde puede verse es el escaparate de la peluquería salmantina ‘Prieto Borges’, ubicada en el paseo San Antonio. Una creación de su propietaria, la estilista Nuria Prieto Borges, quien lleva fabricando estas maquetas, de forma autodidacta, desde hace dos años.

Nuria asegura que es “algo que se me ocurrido a mí sola, viendo desde hace mucho un paso de Semana Santa en Internet”. La maqueta que hay actualmente en el escaparte representa la Semana Santa y el Lunes de Aguas, pero no es la única maqueta se ha expuesto. Nuria Prieto aclara que expone estas figuras en función de la época del año: las Ferias de Salamanca, el día de la Virgen de la Vega con la figura representativa del traje charro, y próximamente expondrá a dos niños vestidos de comunión, en homenaje a la época de las comuniones.

En cuanto a su creación, su autora confiesa que “muchos muñecos me los regala gente que ya no los quiere, que en lugar de tirarlos me los dan. Los de las procesiones están hecho con fieltro y goma EVA”.