Damián Castaño: “Llevo casi 18 o 19 meses sin torear, así que es como volver otra vez a la vida”

El coso de la Vega, perteneciente a Villoria, será el escenario elegido para acoger el regreso de los toros en Salamanca y Castilla y León, en esta atípica temporada taurina. El cartel lo conformarán Javier Castaño y Damián Castaño, un mano a mano con cuatro toros de la divisa de Castillejo de Huebra. Ante la expectación generada por el regreso de los toros a la provincia, este medio se ha dado cita con uno de los protagonistas, Damián Castaño, para conocer cómo está afrontando esta recta final.





Afrontamos una temporada taurina atípica, la crisis sanitaria en la que estamos sumergidos está afectando de manera global, pero especialmente al sector taurino. Un sector que se está sintiendo excluido. ¿Cómo está viviendo Damián Castaño como profesional este momento de incertidumbre?

Todo el sector taurino estamos viviendo un tiempo muy fastidiado porque desde el gobierno central nos están haciendo muchísimo daño. En mi caso particular llevo sin torear desde octubre de 2019, mi última corrida de toros en Calanda.

Son muchísimas familias, desde banderilleros, picadores, mozos de espada… mucha gente que no lleva un sueldo a casa desde hace mucho tiempo. Es una situación preocupante porque aunque este año se presenta algo mejor para todos, también va a ser un año complicado, que no va a ser como antes, aunque esperemos que pronto podamos ver la luz.

Tener un hermano, Javier Castaño que también es torero ¿es un incentivo que en este momento ayuda a manteneros fuertes, sobre todo mentalmente en esta batalla?

Entramos los dos juntos prácticamente todos los días, y nos apoyamos el uno en el otro. Él como siempre ha sido para mí un apoyo profesional y personalmente, porque prácticamente nos desahogamos el uno en el otro, y nos ayudamos mutuamente.

Centrándonos en la fecha de este sábado, 24 de abril, en Villoria, primer compromiso de esta temporada para vosotros, y una cita que inaugura la temporada 2021 en Salamanca y en Castilla y león, ¿por qué un mano a mano, y por qué en esta plaza?

Se congregan varios alicientes. El primero es que Javier ha cumplido 20 años de alternativa, y el segundo es que hemos toreado cinco o seis corridas de toros juntos, pero nunca había sido un mano a mano. Es algo que nunca se había hecho entre nosotros, y aunque la gente vea en el cartel el mismo apellido no quiero que piense que va a ser una tarde entre hermanos, de familiares. Yo quiero lo mejor para él, quiero que triunfe, pero lógicamente quiero estar mejor que él. Va a ser una tarde de rivalidad.

Mi deseo es que los dos podamos disfrutar, porque disfrutando nosotros, disfrutará también la gente. La ganadería es una de mis predilectas, porque aparte de que me une una relación personal grande con ellos, es una ganadería que lleva unos cuantos años ya funcionando, y echando unas corridas de toros muy buenas.

Que la ganadería para este mano a mano sea Castillejo de Huebra, ¿ha sido una petición vuestra?

No, es una cosa de la empresa, pero cuando me comentaron que la ganadería iba a ser Castillejo de Huebra, yo encantado de la vida porque nunca he toreado una corrida de Castillejo de Huebra aunque he tentado mucho allí. Además es un encaste que se sale de lo típico, Murube no es el más visto. Estoy contento de poder estar anunciado con ella.

En cuanto a la preparación de cara a este compromiso ¿cómo la está afrontando?

El año pasado, desgraciadamente, los ganaderos no pudieron lidiar los toros en las plazas y pude torear ocho o nueve toros en el campo. Y este invierno sí he hecho bastantes tentaderos por lo que estoy agradecido a los ganaderos que se han acordado de mí. Y, aparte del campo, mucho toreo de salón y correr. La preparación ha sido igual que la de siempre.

Damián es un torero más joven que su hermano Javier, pero con hambre de triunfo y que se encuentra en un momento de madurez, en cuanto a su tauromaquia, como se pudo presenciar en la última feria de Salamanca en la que estuvo anunciado con toros de Adelaida Rodríguez ¿con qué sentimientos se está encontrando estos días Damián Castaño frente a su regreso a los ruedos?

Responsabilidad sobre todo, porque aunque es una plaza de tercera, ahora mismo es importante. En verdad para mí todas las plazas son importantes y no existen las categorías, y más en este momento que hay pocos festejos, y donde todo lo que se hace es muy sonado. Además cuando ha salido el cartel ha tenido muy buena acogida entre la gente, así que sobre todo tienes mucha responsabilidad de no defraudar a la gente, y de que te vean evolucionar desde atrás.

Estoy con toda la ilusión del mundo porque es como un volver a empezar porque llevo casi 18 o 19 meses sin torear, así que es como volver otra vez a la vida.