Pepe Moral: “Sevilla es mi plaza donde me siento a gusto y feliz. Era una tarde de mucha expectación, que me hacía muchísima ilusión”

La polémica tras el derrumbe de la Feria de Sevilla está servida, y ha sido durante varias semanas el tema central en todo el ámbito taurino. Por este motivo, el sevillano Pepe Moral ha recibido a Salamanca24horas para contar en primera persona qué ha supuesto para él tan abrumadora noticia. El encuentro ha tenido lugar durante uno de los tentaderos que formaba parte del intenso entrenamiento que hasta ahora ha venido haciendo Pepe Moral de cara a esta importante cita.

El diestro sevillano, con doce años de alternativa a sus espaldas, iba a ser uno de los protagonistas el próximo 2 de Mayo en ‘La Maestranza’ (Sevilla) de uno de los carteles más esperados en esta particular Feria de Abril, junto a José Antonio Morante de la Puebla y Manuel Escribano , quienes se medirían a la mítica ganadería de Miura. Una divisa muy conocida por el maestro Pepe Moral, quien tiene una larga trayectoria de triunfos unida a este legendario hierro, con fama de ganadería dura y difícil triunfo. No todos los toreros entienden a este particular animal, que ya se ha convertido en leyenda, de ahí la relevancia de triunfar con este tipo de toro.





¿Qué ha supuesto para Pepe Moral el derrumbe de la Feria de Sevilla, en la que estaba anunciado? ¿Qué sentimientos albergan ahora mismo en su interior?

Tristeza y pena porque uno se prepara todo el invierno, y después de salir todos los carteles, tener la feria en las puertas y que se suspenda de esta manera, es mucha pena. Pero también tenemos que ver que estamos en esta pandemia, y hay otras partes de España, otras comunidades, que están dejando un tanto por ciento para entrar. En Andalucía no nos han dejado, pero esperamos que la vuelvan a dar en septiembre como se está hablando y poder recuperar ahí lo perdido.

Sevilla se ha suspendido, pero en el resto de la comunidad sí se van a seguir dando festejos.

Por una parte creo que Sevilla debería haberse dado, pero también entiendo que los gastos de la plaza de toros de Sevilla no son los mismos que la plaza de un pueblo aunque sea con el aforo reducido. Esas plazas en este caso tienen mucha más viabilidad para darse, y es bueno que se muevan y que haya toros, aunque sea en los pueblos es algo muy importante.

El 2 de mayo era una fecha especial para Pepe Moral. Sevilla su casa, La Maestranza la plaza que lo lanzó a las ferias de primera, y un cartel de máxima expectación con toros de Miura, una ganadería con la que tiene mucha experiencia, y en la que estaban anunciados Manuel Escribano y Morante de la Puebla, que además alternaría por primera vez con esta divisa ¿cómo se presentaba la tarde?

Era una tarde especial, donde Morante pudiendo matar otras ganaderías se apuntó a la de Miura, su primera tarde. Y Sevilla que es mi plaza donde me siento a gusto y feliz, era una tarde de mucha expectación y que me hacía muchísima ilusión.





La suspensión de Sevilla ¿ha sido la gota que ha colmado el vaso? Los toreros que estabais anunciados en esta feria, o en general en otras, ¿han hablado acerca del tema?, ¿tienen pensado reunirse para expresar y reivindicarse contra este trato discriminatorio que está sufriendo el sector taurino?

Sí, ya llevamos tiempo atrás hablando todos los compañeros, porque no es normal como están tratando a la tauromaquia, y como nos están tratando a los toreros y a todo el que vive del mundo del toro, y que nos estén poniendo todos los días trabas para todo. Además, hace pocos días hemos estado reunidos algunos de los que toreábamos en la Feria de Sevilla, mirando soluciones para poder combatir esto de buenas maneras y no enfrentarse a los políticos, que yo creo que es lo que más daño nos está haciendo. Hay una parte del sector político que no apoya la tauromaquia, como es el gobierno central. Y creo que ya está bien que nos estén tratando de esta manera, discriminando, ninguneando y tratándonos así. Creo que es momento de que al igual que el año pasado nos unimos todos para hacer una reconstrucción, este nos unamos para combatir este mal que tenemos dentro de nosotros.

A partir de ahora, ¿hay alguna fecha más donde esté anunciado? ¿Va a seguir llevando a cabo un entrenamiento intenso como hasta ahora, haciendo mucho campo, estando en contacto con el animal, a la espera de próximos compromisos?

Sí, tenía hablado dos o tres corridas de toros por la zona de Andalucía que se han visto aplazadas para más adelante, con la suspensión de la Feria de Sevilla, cuando se permita la entrada de mayor aforo. Torearé en Francia, en algunos pueblos de Madrid en el mes de agosto, donde se prevé que haya más toros al haber más gente vacunada. Esperemos que sea así, y mientras tanto a seguir entrenando, a seguir preparándome y esperando que vaya todo bien para que este año no sea como el año pasado.

Pese a la por ahora suspensión de la Feria de Abril de Sevilla 2021, la que se espera poder retomar en el mes de septiembre, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, el diestro Pepe Moral estará anunciado en diversos ruedos de España y Francia.