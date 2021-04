La meditación con silencio mental fortalece la atención y el control ejecutivo, según estudio

Una investigación coordinada por los profesores Sergio Elías Hernández de la Universidad de la Laguna y Alfonso Basrros-Loscertales de la Universidad Jaume I de Castellón muestra que la práctica de la meditación produce efectos positivos en la conectividad funcional del cerebro.

En este estudio han colaborado igualmente investigadores de la Universidad de California (Estados Unidos) y el King's College de Londres.

La neurociencia muestra desde hace años que las diferentes áreas de nuestro cerebro cooperan formando redes para conseguir funciones complejas como por ejemplo la red que usamos para focalizar la atención filtrando lo que no nos aporta. Una técnica muy usada en neurociencia para el estudio de las redes cerebrales es la denominada Conectividad Funcional.

Los investigadores señalan que en el día a día nuestro cerebro está invadido por multitud de pensamientos que en la mayoría de los casos no están relacionados con nuestro momento presente.

"Estos pensamientos nos alejan de nuestra realidad única personal, nos distraen y hacen que nuestra atención y eficiencia se debilite. Cuando las nubes de pensamientos entran en bucles repetitivos intensos podemos caer en la depresión, la ansiedad o el estrés", explican.

La meditación estudiada de Sahaja Yoga se basa en la obtención del estado de silencio mental, un estado descrito en los primeros tratados del yoga, siglos antes de nuestra era. En el estado de silencio mental los pensamientos desaparecen o son reducidos sustancialmente y el meditador es plenamente consciente de su momento presente en un estado de paz y armonía.

El estudio muestra que lograr frecuentemente el estado de silencio mental está asociado a un fortalecimiento de las redes cerebrales de la atención y el control ejecutivo y a un debilitamiento de la divagación mental. El mencionado estudio se publicó recientemente en la revista Frontiers in Human Neuroscience bajo el título 'Conectividad Funcional en Estado de Reposo Asociado a la Meditación de Sahaja Yoga' (título original: Resting State Functional Connectivity Associated with Sahaja Yoga Meditation).

La investigación neurocientífica señala que la práctica de la meditación a largo plazo produce una actividad repetida de redes cerebrales específicas que pueden inducir tanto cambios en la estructura (anatomía) como en la conectividad funcional del cerebro. Sin embargo, pocos estudios han combinado información sobre los efectos en la estructura y la función en la misma muestra, como en el caso de este trabajo.

Así, el equipo de investigadores exploró las diferencias en la conectividad funcional durante el estado de reposo, entre 23 expertos en la meditación Sahaja Yoga y 23 participantes sanos sin experiencia en meditación, los dos grupos eran equivalentes en cuanto a edad, sexo y nivel de estudios.

El análisis comparativo de los patrones de la conectividad funcional se realizó en base a regiones cerebrales que habían mostrado en un estudio anterior diferencias estructurales entre estos mismos participantes.

Este estudio amplía los hallazgos anteriores en conectividad funcional que estudian otras técnicas de meditación. Asimismo, proporciona evidencia de la diferencia entre meditadores y no meditadores en la conectividad funcional en estado de reposo basada en regiones cerebrales que ya mostraban diferencias estructurales en la misma muestra, vinculando así los hallazgos estructurales y de conectividad funcional.

El contraste de los mapas de conectividad obtenidos en cada grupo refleja que los meditadores a largo plazo muestran un aumento de la conectividad funcional directa entre las regiones frontales ventrales y dorsales dentro de las redes cerebrales relacionadas con la atención y el control cognitivo, así como un incremento de la anticorrelación (desconexión) entre las redes de atención y la red de funcionamiento por defecto, mejorando el autocontrol y la cognición.