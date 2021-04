La Reserva Regional ‘Sierra de la Culebra’ subastará por internet 12 permisos para cazar lobos y 52 para abatir cérvidos

La Reserva Regional de Caza ‘Sierra de la Culebra’ (Zamora) sacará a subasta a través de internet un total de 12 permisos para cazar sendos ejemplares de lobo ibérico, 12 corzos, 10 ciervos tipo A1, 10 ciervos tipo A2 y 20 ciervos selectivos, según se decidió en la Junta Consultiva.

“Como este año no se han cazado todos los lobos, han bajado los ingresos. En la última temporada de caza, la cifra fue de algo más de 200.000 euros pero, de ese dinero, que es de los pueblos de la reserva, hay que aportar el 15% al fondo de gestión de la reserva”, según explicó, en declaraciones a la agencia Ical, el representante de los propietarios de la reserva, José Manuel Soto.

“Es decir, los propios pueblos estamos pagando los gastos de la gestión de la reserva. La Junta, al final, no nos regala nada. Si, encima, nos han quitado las ayudas que teníamos, este negocio va de mal en peor”, añadió, en alusión a las ayudas por Zona de Influencia Socioeconómica, “suprimidas en 2011”.

De esta forma, este año tampoco se organizará una subasta presencial, como ocurrió en la edición de 2020, debido a la pandemia de coronavirus, y en la de 2019, en ese caso, con influencia de cierto conflicto con organizaciones ecologistas. Las licencias para cazar cérvidos y lobos se subastarán a través de Internet por tercer año consecutivo. “Se van a hacer las subastas online en todas las reservas regionales. Irán abriendo plicas de varias reservas y empezarán ya. Incluso ya se ha vendido algún corzo”, apuntó.

Ante la merma de rentabilidad, la “pérdida” de ayudas y “menos cupos cada vez”, la fuente de ingresos que suponía tradicionalmente la subasta de permisos para los pueblos de la Reserva Regional de Caza ‘Sierra de la Culebra’ parece no ser tan sólida como lo fue hasta los primeros años de este siglo.

“Esperemos que no haya un futuro sin subasta. Hay mucha gente apostando para que se elimine todo, que no se cace nada y que este territorio se llene de ciervos y de lobos, que desaparezcamos quienes vivimos aquí y que se convierta en una selva virgen”, ironizó José Manuel Soto. “El conflicto con algunos ecologistas se ha reducido porque ya no hay la oportunidad de liarla donde se hace la subasta. Son dos posturas enfrentadas y no habrá nunca entendimiento porque solo piensan en lo de ellos”, añadió.

En este contexto, el representante de los propietarios de la reserva y responsable de Medio Ambiente de COAG recordó que “los animales están ahí y tenemos que convivir con ellos quienes vivimos aquí los 365 días del año” y concluyó: “Tal y como se están poniendo las cosas, hay explotaciones que, al final, abandonarán por aburrimiento. Es triste, aunque oímos todos los días que hay que luchar por la España vaciada. Se harta uno de tanta propaganda. Queremos hechos y no promesas en el aire”.