Una de las cosas más frustrantes cuando decides ponerte a cocinar es que se te pegue la comida a la sartén. Y es que la comida pegada y quemada es lo peor que te puede ocurrir, y si encima ese día tienes invitados, quedarías como el peor chef de la historia de los fogones.

Pese a ser algo desagradable, seguro que más de una vez te has visto en esta situación, y ¿qué has hecho? ¿tirar directamente la sartén? Pues ya no hace falta…

El programa de la sexta, Aruser@s, ha publicado un video de la mujer que ha dado con tan deseado truco, y de la manera más sencilla y económica posible. Con sal.





PASOS A SEGUIR:

1. En primer lugar, hay que enjabonar la sartén con Fairy y frotarla varias veces hasta que quede totalmente limpia.

2. Secar la sartén.

3. Una vez seca, se hecha sal dentro de la sartén, y se calienta.

4. Finalmente, y una vez retirada la sartén de los fogones, se procederá a eliminar los restos de la sal que queden en la sartén retirándolos con papel de cocina humedecido.

De esta manera no se te volverá a pegar nada en la sartén.