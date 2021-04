​Igea: “No somos Miguel Bosé. Ya veremos si podemos poner restricciones o no, pero trabajaremos con las normas que tengamos”

El portavoz y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha ofrecido una nueva rueda de prensa para explicar los acuerdos tomados en el Consejo de Gobierno de este jueves.



Se le ha preguntado a Igea sobre qué sucederá después del 9 de mayo, día que decaerá el estado de alarma ¿Habrá restricciones?: “Ya veremos si podemos poner restricciones o no, porque el Gobierno es tan cambiante… Hay que intentar llegar a ese día con la incidencia lo más baja posible”.

Del mismo modo, de no ser así, es decir, de no llegar con buenos datos, Francisco Igea ha asegurado que se mantendrán las medidas adaptadas a su criterio de acuerdo con la incidencia “si no baja mantendremos las medidas”.

La rueda de prensa también ha tenido cabida para criticar la ‘cogobernanza’ del Gobierno, que, según Igea, no escucha a las comunidades: “Nosotros no vamos a trasladar la irresponsabilidad del Gobierno a la Junta”.

No obstante, hay ciertas restricciones que sin el estado de alarma la Junta de Castilla y León no podrá llevar a cabo, sin embargo, la Junta tiene un plan B. “Con las herramientas que tengamos tomaremos decisiones, las tomamos el verano pasado sin el estado de alarma. El plan B es agarrarse a la Ley de Salud Pública para tomar las decisiones”.

Medidas que volverán a afectar a determinados sectores, intentando “que el daño sea el menor posible”. Para Igea la solución es clara y lleva explicándola durante toda la pandemia: “La restricción del contacto social es la medida efectiva. Esto lo hemos explicado doscientas mil veces. Nosotros no somos Miguel Bosé. Somos los señores que llevamos diciendo las mismas cosas. Cuando no tengamos la norma, trabajaremos con la que tengamos”.