​El Salamanca CF UDS podrá inscribir a sus prebenjamines

Buenas noticias para la cantera del Salamanca CF UDS. El club ha conocido que sí podrá inscribir a los jugadores nuevos de fútbol 7 pero se mantiene la sanción FIFA en fútbol 11, según ha informado el medio de comunicación SalDeporte.



“Estoy muy contento porque la resolución de la FIFA era sobre el fútbol 11. No sé si la FCyLF no sabía lo del fútbol 7 o lo desconocía. Estoy muy contento por los niños, que no tenían ninguna culpa”, explica el coordinador de base Carlos Valverde a SALAMANCA24HORAS.

El propio Valverde reconocía que ha sufrido en estas últimas fechas: “Han sido días muy difíciles para mí. Y por los niños, principalmente. Si hay una sanción es entendible, pero viendo cómo ha ido el año con el COVID y explicarle a un niño esta situación… Alguno te preguntaba si tenía culpa. Con el fútbol 11 si arrastramos la sanción”.