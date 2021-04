Otra noche movida para la Policía Local de Salamanca: 37 sanciones por ruidos y molestias y 12 por superar el aforo en dos reuniones

La Policía Local de Salamanca ha realizado esta pasada noche 82 propuestas de sanciones, 39 de ellas relacionadas con el incumplimiento de las medidas vigentes a consecuencia de la pandemia relacionadas con aforos, toque de queda y mascarillas. Asimismo, seis sanciones se han propuesto por impedir el trabajo de los agentes en vísperas de un puente festivo en toda la Comunidad.

A destacar las 37 sanciones por ruidos y molestias en viviendas, con 22 actuaciones. Otras 18 corresponden a multas por no respetar el toque de queda -entre 22:00 y 6:00 horas-, 12 por superar el número de no convivientes en dos reuniones y otras nueva por no llevar la mascarilla.