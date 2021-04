Lolo Escobar: "Hemos estado a una distancia que no olíamos la sangre y ahora la olemos"

El entrenador del Salamanca CF UDS, Lolo Escobar, tiene claro que los tres puntos les sacan de la zona roja y le meten en puestos de Segunda RFEF. Algo impensable hace unos meses. Además, dejó en el aire la participación de Iván Casado y Leo Sepúlveda en el duelo ante el Sporting B

Salir de la zona roja. "Si conseguimos ganar el partido del domingo, estaremos entre los tres primeros a falta de cuatro jornadas. Hace dos meses y medio, me dicen esto y no me lo creo. Esto es como cuando un animal salvaje huele la sangre... hemos estado a una distancia que no olíamos la sangre y ahora la olemos. Hay queir con todo a por los tres puntos el domingo".

Sporting B. "A Guijuelo no acudí pero le tengo bastante visto. Además, conserva mucho de la estructura del año pasado, que me enfrenté a ellos. Quizá, su mayor hándicap sea la edad: son muy jovencitos. Pero es un equipo que juega bien y tiene una victoria en el campo del Numancia. Ha ganado poco pero ha empatado muchísimo. Es un partido que tiene su complicación".

Sepúlveda y Casado. "Son serias dudas. Como he venido porque era la hora ya y no quería haceros esperar (a los medios), me falta una conversación con ellos. Son serias dudas los dos. Aun siendo serias dudas, no creo que vayan a participar de inicio. Van a ir para minutos, no para jugar de principio. Tengo que hablar con ellos, no lo tengo claro".