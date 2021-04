El Salamanca CF UDS jugará este domingo un partido que puede ser clave para estar en la Segunda RFEF. Los de Lolo Escobar se miden, a partir de las doce de la mañana, al Sporting B en Mareo.

En el caso de sumar los tres puntos, los charros saldrían de la zona de descenso a Tercera RFEF y se colocarían entre los tres primeros del grupo 1E, que luchan por estar en la Segunda RFEF y evitar el doble descenso.

"Si conseguimos ganar el partido del domingo, estaremos entre los tres primeros a falta de cuatro jornadas. Hace dos meses y medio, me dicen esto y no me lo creo. Esto es como cuando un animal salvaje huele la sangre... hemos estado a una distancia que no olíamos la sangre y ahora la olemos. Hay queir con todo a por los tres puntos el domingo", explicaba Lolo Escobar en rueda de prensa.



Aunque la gran incógnita es conocer el estado de los centrales Iván Casado y Leo Sepúlveda (Javi Navas y Candelas serán baja por sanción). "Son serias dudas. Como he venido porque era la hora ya y no quería haceros esperar (a los medios), me falta una conversación con ellos. Son serias dudas los dos. Aun siendo serias dudas, no creo que vayan a participar de inicio. Van a ir para minutos, no para jugar de principio. Tengo que hablar con ellos, no lo tengo claro", aseguraba Escobar tras el término del último entrenamiento.