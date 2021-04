​Vacunación masiva este martes en Salamanca para las personas de 70 años de edad, para los nacidos de julio a diciembre de 1950 y una ‘repesca’ para los que no han podido acudir

La vacunación masiva continúa en el Multiusos Sánchez Paraíso esta semana. El martes 27 de abril y el miércoles 28 de abril son las primeras fechas elegidas para proseguir con un sistema de vacunación que sigue avanzando a buen ritmo.



El martes, en diferentes horas que se apuntan en la imagen siguiente, se vacunaran el resto de personas nacidas en 1950 que aún no lo habían hecho. Es decir, los nacidos de julio a diciembre del mencionado año. Además, este mismo día se vacunará a todas las personas de Salamanca capital, Periurbana Norte y Sur y Santa Marta de Tormes que hayan nacido en 1951.

Por otro lado, el miércoles, 28 de abril, la Junta de Castilla y León ha habilitado un nuevo turno para poner la primera dosis a todas aquellas personas nacidas en 1948 o en años anteriores y que no hayan podido acudir a vacunarse el día que fueron citados. Es importante recalcar que no es una vacunación para poner una segunda dosis a los ya vacunados, sino que es solo para personas que aún no hayan recibido (dentro de las edades apuntadas) ninguna dosis.