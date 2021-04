La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar denuncia que los urgenciólogos descontentos boicotean el servicio

La plataforma denuncia que después de un año no tienen un proyecto, ni ganas de hacerlo porque “simplemente nunca estuvo en sus planes reabrir las urgencias hospitalarias veinticuatro horas y mucho menos la planta de hospitalización”.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar se muestra indignada porque "la cadena de mandos no resuelve y se limita a enfrentar a profesionales y pacientes". Desde la agrupación considera que la dirección de urgencias ha llevado a cabo una "jugada perfecta". Y es que la plataforma afirma que el restablecimient de las urgencias hospitalarias en el centro asistencial de Béjar "ha rebotado" a la dirección de urgencias, "que se ha encargado de dividir a sus profesionales juntando en la rotación a urgenciólogos descontestos, que a su vez protestan y acuerdan -todos menos uno o dos, no hacer ingresos porque los pacientes no tienen PCR hecha".

La plataforma denuncia que los urgenciólogos que están en contra de la reapertura del servicio de Urgencias afimran que "no tienen la obligación de atender los ingresos -y ciertamente es así- porque no son internistas". Sin embargo, esta situación choca frontalmente con el normal funcionamiento desde hace más de 30 años, señalan desde la Plataforma.

"Se contrata, con el dinero de nuestros impuestos, para la planta de hospitalización que, muy a su pesar, está de brazos cruzados 24 horas al día esperando pacientes que no llegan. Ni siquiera se había previsto cómo dar de comer a esos pacientes. La consejera se lava las manos, la gerencia se desentiende, la dirección médica no sabe/no contesta, y los urgenciólogos, la inmensa mayoría, no todos, en vez de hacer valer sus derechos ante quien corresponda se enzarzan en una guerra absurda contra los vecinos de Béjar y comarca que lo único que han hecho ha sido exigir sus derechos de forma civilizada durante más de un año. El resultado es que unos meses después la Junta se sale con la suya y nos hace ver que, pese a cumplir su promesa, el hospital de Béjar no es viable y estamos mejor atendidos en Salamanca", resumen desde la oganización en defensa de la Sanidad Pública.

Ante esta situación, la plataforma ha organizado una concentración para el próximo 28 de abril a las 11:30 frente a las puertas del Hospita de Béjar. Asimismo, la agrupación está planeando una manifestación de a marea blanca en la capital de la provincia "para luchar por nuestra salud y los derechos sanitarios".