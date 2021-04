Se avecinan sorpresas en 'Supervivientes'

‘Supervivientes’ uno de los realities más esperados del año, sobre todo para los apasionados de las aventuras y los retos, y no nos engañemos, también para los más cotillas, porque en Supervivientes también existen romances y trifulcas que dan para más de un comentario, daba comienzo hace escasas semanas, con la incorporación de alguna novedad respecto a pasadas ediciones.

El barco encallado está siendo sin duda la peor pesadilla para los supervivientes: malas condiciones, espacio muy limitado y mala convivencia. Según las reglas del concurso, los votos de los propios concursantes y de la audiencia otorgarán el pleno derecho a los aspirantes a supervivientes a convertirse en un concursante definitivo. Esto supondría que el concursante que ahora mismo se encuentre en el barco encallado se iría a la isla y no volvería a pisar tan odiada embarcación. Sin embargo, tal y como ha publicado el diario 20minutos, este martes, 27 de abril, el concurso de supervivencia sufrirá un giro inesperado en su mecánica.

Todo apunta a que el barco encallado no será solamente una pesadilla de principiante, y que los concursantes finalmente elegidos en esta edición 2021 podrían tener que vivir en el barco. En principio son solo especulaciones tras la declaración del presentador, Jordi González, y no se sabe si esto será algo temporal, como forma de castigo o si formará parte de uno de los lugares elegidos para disfrutar de su estancia en Honduras. Lo que sí está claro es que esta noticia no va a gustar nada a los concursantes.