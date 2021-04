​El Senado y la Universidad de Salamanca apuestan por la incorporación de la dimensión ética en el desarrollo de la inteligencia artificial

La presidenta del Senado, Pilar Llop, y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, mantuvieron una reunión en el día de ayer en Madrid en la que han acordado constituir un grupo de reflexión que analice el impacto de la inteligencia artificial en la protección de la igualdad y los derechos humanos. Tanto la presidenta como el rector han coincidido en señalar la importancia de incorporar de manera transversal la perspectiva de género y la dimensión ética para evitar la discriminación y la reproducción de estereotipos.



En la reunión también participaron Lina Gálvez, diputada del Parlamento Europeo; Vivian López Batista, profesora titular de Universidad de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial; Ángela Figueruelo, catedrática de Derecho Constitucional; Juan José Moreno Navarro, diputado de la Asamblea de Madrid y catedrático de la Facultad de Informática; y Javier de Lucas Martín, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado. “Los derechos humanos tienen que ser el marco referencial para el desarrollo de la inteligencia artificial” ha señalado la presidenta, quien ha subrayado que la formación es clave tanto en el ámbito profesional como para los poderes públicos y los órganos supervisores. “Los algoritmos parecen neutros” ha afirmado Llop, “pero en ocasiones son injustos, sexistas y discriminatorios”.

Fomento de las vocaciones femeninas

En ese sentido, la presidenta ha felicitado a la Universidad de Salamanca por su apuesta por la sensibilización y concienciación en este campo y por el fomento de las vocaciones femeninas en carreras tecnológicas, en línea con lo establecido en la Estrategia Universidad 2030 de la Conferencia de Rectores y Rectoras, que propone la igualdad de género como un eje transversal para alcanzar en España la Sociedad del Conocimiento.

“Si las mujeres no cuentan con una presencia paritaria entre quienes configuran la tecnología, el futuro no va a ser nuestro, no nos va a pertenecer” ha aseverado Llop, porque “no podemos permitir que la inteligencia artificial responda únicamente a la visión de la mitad de la humanidad”.

Por su parte, el rector Ricardo Rivero tildó de “cuestiones fundamentales” para la Universidad de Salamanca “la igualdad de género y la innovación tecnológica”. “Desde los ámbitos académicos e institucionales tenemos que dar respuesta a los nuevos desafíos de la inteligencia artificial”, precisó el rector, para quien “los sesgos de género en los algoritmos constituyen una discriminación subestimada y poco estudiada”.