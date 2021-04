Los hosteleros lamentan que las ayudas del Gobierno no hayan llegado y reclaman la ampliación de los ERTE

El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha lamentado que la ayudas de 11.000 millones de euros aprobadas por el Gobierno hace mes y medio para la hostelería, comercio y turismo no han llegado todavía a los sectores afectados.



"Sinceramente nos ha faltado mucho más apoyo, el Gobierno no ha creído nunca en las ayudas directas. Nos alegró profundamente que respondiera a todas nuestras pegas, pero las ayudas directas aprobadas no sabemos ni cuándo ni cómo, porque ha pasado mes y medio y no sabemos nada. Son ayudas para antes de ayer, que se necesitan urgentemente", ha asegurado Yzuel durante su participación en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en el Congreso de los Diputados.

El presidente de la patronal hostelera ha exigido que el ritmo del plan de vacunación tiene que incrementarse, así como la necesidad de poner en marcha el pasaporte sanitario para empezar a ver la luz al final del túnel. "Hay que vacunar por tierra, mar y aire y también es urgente el pasaporte sanitario obligatorio, porque con estas medidas se mejoraría mucho la situación de los territorios", ha indicado.

Además, el directivo tiene claro la necesidad de que se amplíen los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). "Los ERTEs hay que prorrogarlos sí o sí, porque además los necesitamos en las condiciones actuales", ha reiterado.

Yzuel ha recordado a los diputados del Congreso la "situación gravísima" en la que se encuentran bares y restaurantes, donde además de la ruina económica, está afectando al empleo. "Cerrar la hostelería se ha demostrado que no ha resuelto la situación sanitaria", ha indicado.

El presidente de Hostelería de España también ha lamentado el trato que están recibiendo otros sectores como el ocio nocturno, que lleva "más de un año cerrado y sin ninguna solución para poder abrir con limitaciones", el de bodas, bautizos y comuniones, con aforos limitados, y la alta gastronomía, que está "muy afectada porque viven de un turismo de largo recorrido". "Solo se han aplicado medidas medievales", ha subrayado.

Por otro lado, la hostelería ha lamentado que no haya un paquete específico de ayudas para la hostelería en los fondos Next Generation, y ha avanzado que deberán "reivindicar fondos europeos" para impulsar la recuperación del sector.

Sin embargo, Yzuel se ha mostrado optimista y confía en que pronto "habrá un punto de inflexión" y que esto "sea un mal sueño". "Habrá nuevas oportunidades y hay que cuidar la hostelería, que además nos diferencia como destino turístico", ha subrayado.

Crítico con las decisiones sanitarias

El presidente de los hosteleros se ha mostrado muy crítico con las decisiones adoptadas por la autoridades sanitarias españolas. "No soy negacionista, pero se ha cerrado la hostelería de forma indiscriminada.Las autoridades sanitarias han tenido un peso excesivo y no están en posesión de la verdad, lo diga quien lo diga. Les ha faltado humildad, han ido aprendiendo sobre la marcha y han tomado decisiones graves", ha asegurado.



También se ha mostrado contrario con la intención del Gobierno de prohibir fumar en las terrazas, ya que considera que se trata de una decisión que "no tiene nada que ver con el Covid".

"Los talibanes de Sanidad en el peor momento de la hostelería quieren meter la norma de prohibir fumar en las terrazas, pero ¿por qué nos tienen que enfrentar a nuestros clientes? Esto no tiene nada que ver con el Covid y están intentando meter sus puyas, porque no tienen hábito de negociar nada, y no están en posesión de la verdad", ha subrayado.