​El ex UDS Dani López, una de las opciones de Unionistas para la Dirección Deportiva

Unionistas de Salamanca sigue centrado en la parcela deportiva para esta temporada. Los blanquinegros se encuentran en puestos de playoff de ascenso a Segunda División. Pero el técnico Hernán Pérez también está encabezando el fichaje del Director Deportivo para la próxima temporada. El asturiano ya ha hablado con algunos 'hombres de su confianza'.



El presidente Miguel Ángel Sandoval aseguraba en una entrevista en SALAMANCA24HORAS que buscaban un Director Deportivo con experiencia en Segunda División B y que se adapte a un presupuesto modesto como el de Unionistas.

Una de las piezas que encaja perfectamente es Dani López. El que fuese lateral izquierdo de la extinta Unión Deportiva Salamanca, mantiene una buena relación profesional y personal con Hernán Pérez y son habituales las conversaciones entre ambos. Además, Hernán Pérez le firmó para jugar en el Langreo (estuvo en el equipo con Nespral).

En el club blanquinegro no van a desvelar el nombre del nuevo director deportivo hasta que se conozca si jugarán o no el playoff (lo que también podría retrasar el anuncio), salvo cambio de última hora. Hasta entonces, además del "verde", Unionistas tendrá que estar muy atento a las reglas de la Primera RFEF (o Segunda, llegado el caso) y también a los jugadores que acaban contrato y el club quiere que continúen. Dani López es una de las opciones, pero no la única que ha barajado Unionistas. El desenlace se conocerá en las próximas semanas.