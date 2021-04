Últimos días para visitar la exposición “Origen. Un paseo por las teorías de la evolución humana” en el centro de arte contemporáneo DA2

Este domingo finaliza la exposición “Origen. Un paseo por las teorías de la evolución humana”, una muestra fotográfica de los artistas Bleda y Rosa, comisariada por Sema D’Acosta, que se puede visitar en el centro de arte contemporáneo de Salamanca (DA2).

La exposición consta de 17 fotografías de gran formato de la serie Origen (en proceso desde 2003) y 14 láminas enmarcadas de Atlas Vertebrae (2018).

La representación del territorio como lugar de memoria es uno de los ejes centrales del trabajo de estos dos artistas, que obtuvieron el Premio Nacional de Fotografía en 2008. Tal como explica el comisario de esta exposición “su obra se basa en el paisaje contemporáneo entendido como una construcción que suma infinidad de capas, una compleja superposición de tiempos, huellas y culturas cuya conceptualización a través de una imagen permite colocar en diálogo pasado y presente para hacernos reflexionar sobre lo que somos hoy como sociedad”.

“Origen” es una de sus series más conocidas, un proyecto iniciado en el año 2003 que todavía sigue en proceso. Su planteamiento nos propone un recorrido físico por las diferentes teorías de la evolución humana desarrolladas desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, hipótesis que dependiendo de los hallazgos científicos de cada momento han situado el origen del hombre en espacios geográficos muy distintos. El conjunto nos invita a un paseo particular por algunos de los lugares donde en algún momento se situó el primer hombre: El valle de Neander en Alemania, el lago Turkana en Kenia, la garganta de Olduvai en Tanzania, el río Solo en la isla de Java o la sierra de Atapuerca en España, entre otros. Este itinerario también supone una revisión de la propia historia de la paleoantropología en la que coinciden paisaje, socialización y hábitat.

Esta exposición se puede visitar en las Salas 6 y 7 del centro de arte hasta este domingo. La entrada es gratuita y el horario de visitas es de martes a viernes, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

María Bleda y José María Rosa

María Bleda (Castellón, 1968) y José María Rosa (Albacete, 1970) se han consolidado como una de las referencias más destacadas de la fotografía española contemporánea. El núcleo fundamental de su trabajo es la representación del territorio, con el que buscan resaltar el complejo cruce de culturas y tiempos que lo conforman. Transforman de esta forma el género del paisaje en imágenes con un alto poder de evocación, donde se manifiesta su propia experiencia sobre los lugares que fotografían. El poso del tiempo, la huella y la memoria son los elementos intangibles que construyen sus obras. A lo largo de compactos y destacados proyectos como Campos de fútbol, Campos de batalla, Origen o Prontuario, Bleda y Rosa han consolidado una propuesta que registra la historia latente que habita en los espacios, un pasado que ellos exploran activando nuestro imaginario y nuestra memoria. Su trayectoria ha ido haciéndose más compleja mediante la incorporación progresiva en sus trabajos de una profunda reflexión sobre la construcción del espacio fotográfico y las relaciones entre naturaleza y cultura.

Han presentado sus proyectos de forma extensa a través de exposiciones internacionales entre las que merece destacar esta muestra en el DA2 (Salamanca, 2021), Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago de Compostela, 2018), Bombas Gens Centre d’Art (Valencia, 2017), Galería EspaiVisor (Valencia, 2015), Real Jardín Botánico (Madrid, 2010), Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y Universidad de Salamanca (2009) o Kunsthalle zu Kiel (2003); así como su participación en muestras colectivas como Coleccionando procesos, Centro Botín, (Santander 2019), Doce fotógrafos, Museo Nacional del Prado (Madrid, 2018), Reading Landscape. AA Architectural Association, (Londres, 2010), Céret, un siècle de paysages sublimés. Musée d’art moderne. (Ceret, 2009), Recontres d’Arles, Magasin des Ateliers (Arles, 2005), Mediterranean: between reality and utopia, The Photographers Gallery, (Londres, 2004), o MANIFESTA 4, (Frankfurt a.M, 2002), o Paysage Contemporain, Galerie du CAUE, (Limoges, 1997).

En 2008 fueron galardonados con el Premio Nacional de Fotografía.