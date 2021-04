Gran balance del Caja Rural de Salamanca Promesal en la temporada BTT para Escuelas

Con la carrera del día 24 de abril en Coreses, se da por concluÍda la copa de CyL de Escuelas 2021 en la modalidad de BTT, dando paso, a partir del mes de mayo, a la modalidad de carretera.

La Copa ha concluÍdo, de nuevo, con el dominio absoluto de las féminas de Caja Rural de Salamanca Promesal. En la categoría Principiante, un error de la organización equivocó a Elena Rosquete haciendo que no pudiese ganar la carrera y haber completado con triunfos todas las pruebas realizadas. Aun así, la campeona regional finalizó en tercera posición en un podio que coronó a Paula Vicente en los mas alto, siendo Aitana Serrano segunda clasificada.

Pleno, por tanto, de Caja Rural de Salamanca Promesal en categoría principiantes femenina, que ha dominado de inicio a fin esta categoría y ha copado las tres primeras plazas en todas las carreras, de forma que Elena Rosquete se ha proclamado campeona de la Copa Escuelas BTT 2021, Paula Vicente ha sido segunda y Aitana Serrano completó el podio Caja Rural de Salamanca Promesal, siendo tercera.

En Alevín dominio de nuevo de Daniella Ramos tras su caída en Guijuelo. La campeona de Castilla y León no dio opción a sus rivales. Solo su compañera Vega Iglesias pudo mantener una parte de la carrera el ritmo extraordinario de Daniella, para finalizar primera y segunda clasificadas.

En la final de la Copa Castilla y León 2021, Vega finaliza en segunda posición, mientras que la gran dominadora de todas las carreras Daniella, ha de conformarse con la tercera plaza debido a la caída en la prueba de Guijuelo que le impidió sumar puntos.

Magnífico segundo puesto en la general también para la infantil



Paola Pascua, que premia la regularidad de la grandísima corredora charra que ha finalizado en puestos de pódium en todas las carreras salvo en la de Coreses, donde finalizó en quinta posición.

Cadetes y junior

En cuanto a la categoría de cadetes, tras la resaca del espectacular triunfo de Miguel Domínguez en la carrera de casa del fin de semana pasado, este finde los chicos de Energía Charra Promesal han disputado el Campeonato de Castilla y León contrarreloj con buenos resultados, aunque lejos del podio, pero situando el equipo a tres corredores entre los diez primeros. Gran balance y aprendizaje en una modalidad en la que ya en estas categorías hay grandes especialistas.

En este mismo campeonato regional, Roberto Alonso, salmantino con formación hasta el año pasado en Promesal y este año en las filas del equipo cántabro Bathco se impuso con una autoridad insultante, siendo el mejor tiempo de todos los participantes, no solo en junior, su categoría, si no también superando a los corredores élite y sub 23, y proclamándose campeón de CyL contrarreloj.