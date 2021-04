​El PSOE cree que la supresión del Impuesto de Sucesiones es “injusta y elitista” porque beneficia “a los más ricos”

“La supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones beneficia solo y exclusivamente a los ricos, a los que más tienen, a sus amigos”. Así de tajante se ha mostrado la portavoz socialista de Economía y Hacienda, la salmantina Rosa Rubio, en el debate sobre la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones defendida por PP y Ciudadanos en el pleno de las Cortes.



En su intervención, la representante socialista incidió en que la modificación de las disposiciones legales de la Comunidad en materia de tributos propios y cedidos para la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones es “injusta y elitista” y “está basada en mentiras.”

Rubio, que acusó a Mañueco y a Carriedo de mentir para justificar “una medida injusta que beneficia exclusivamente a los más ricos y perjudica a más de 2.380.000 castellanos y leoneses que verán recortados sus servicios públicos”, aseguró que “mienten cuando dicen que el impuesto se va a suprimir, porque no se puede hacer, mienten cuando dicen que se van a crear nuevas bonificaciones o cuando dicen que se van a beneficiar al menos 15.000 castellanos y leoneses. Mienten también cuando dicen que a partir de ahora es cuando se favorece la transmisión de empresas familiares, cuando dicen que se va a favorecer la transmisión de explotaciones agrarias, cuando dicen que lo hacen para favorecer la donación de padres a hijos para que adquieran su vivienda habitual, cuando dicen que a partir de ahora es cuando se favorece la constitución o ampliación de una empresa y cuando dicen que a partir de ahora se podrán beneficiar las parejas de hecho.”

“Menos cuentos con las cuentas”, espetó tras acusar al presidente de la Junta de “cortejar” a la extrema derecha para que sus amigos no paguen impuestos en esta tierra.

“Abre usted las puertas de estas Cortes al fascismo para cumplir sus compromisos personales” acusó Rubio quien contrapuso el modelo de Madrid, el espejo en el que se mira el gobierno de Mañueco, al modelo de “la progresividad fiscal, de lucha contra la pobreza, el incremento de plazas públicas en las residencias de ancianos, la apertura todo el año de los comedores o el de camas y personal suficiente, con contratos dignos y estables en los hospitales” que defiende el PSOE.

“En medio de una pandemia y sufriendo la peor de las crisis económicas de los últimos 50 años, el PSOE defiende sin ningún género de dudas que los servicios públicos deben reforzarse.”

Asimismo, Rubio acusó a Mañueco de e incumplir la palabra dada de eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones cuando las circunstancias lo permitan “¿Es ahora el momento? ¿Nos podemos permitir que la Junta prescinda de ingresar al menos 35 millones de euros cuando todos los sectores empresariales de nuestra tierra están pidiendo y necesitando ayudas?” se preguntó.

“Se dejarán de ingresar cada año35 millones de euros, lo que supone que no se contraten 600 médicos, que no se construyan dos residencias para la tercera edad, que los universitarios de Castilla y León sigan pagando las matrículas más caras, que no se construyan ocho depuradoras, s que no haya dinero para subvencionar el alquiler a los 1000 castellanos y leones que se quedaron sin la ayuda por falta de fondos” criticó.

Rubio recordó, finalmente, que en un año tan duro como 2020, el único impuesto en el que no solo no descendió la recaudación, sino que aumentó fue el impuesto de Patrimonio, ”porque con COVID y sin COVID, los ricos siguen siendo ricos y ahora va poder donar sin pagar ni un euro.”

“Eso sí, con esta medida que no beneficia ni al 1% de los castellanos y leoneses, sus amigos no pagaran impuestos. Para eso con nosotros no cuenten”, concluyó.