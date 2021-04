​Mapa del coronavirus: Alba de Tormes consigue contener la cuarta ola reduciendo sus casos un 75% en las últimas dos semanas

La cuarta ola del coronavirus se está comportando de una forma que hasta ahora no conocíamos en España. Lejos de experimentar intensos picos y semanas de crecimiento ininterrumpido, esta última ola se está caracterizando por sus fluctuaciones -un día se registran 66 casos, como este miércoles, y otro apenas pasan de 30- y por un menor número de contagios diarios en comparación con periodos de crecimiento pretéritos. Ni que decir que la situación no tiene comparación con la tercera ola, cuando se batieron todos los récords de infectados hasta la fecha y Salamanca llegó a registrar más de 500 positivos en una sola jornada.



Cuando en plena Semana Santa las pruebas diagnósticas comenzaron a arrojan un importante número de positivos los políticos no se pusieron de perfil como en otras ocasiones y, en seguida, se empezó a hablar del inicio de la cuarta ola. La esperanza era que las vacunas y las medidas restrictivas durante las fiestas de Pascua amortiguaran el golpe. Por el momento así parece haber sido y aunque por el momento no se puede decir que hayamos alcanzado el valle de esta cuarta ola, sí que se puede afirmar que al menos la situación se ha estabilizado, sin importantes diferencias entre las cifras diarias de contagios.

En lo que respecta a la provincia de Salamanca, el mapa del coronavirus nos indica que las zonas básicas de salud (ZBS) del territorio charro han experimentado una evolución desigual, con aumentos de casos activos en algunas y descenso flagrante de enfermos en otras.

Atendiendo al comportamiento de los datos facilitados por la Junta en las últimas dos semanas, destaca especialmente el caso de Alba de Tormes, unas de las ZBS que más ha mejorado desde el pasado 14 de abril. Por aquel entonces la cifra de enfermos en dicha demarcación sanitaria se situaba en 153, ahora tan solo 39 personas están infectadas por el COVID-19. Un descenso de un 75%, 114 casos menos, que invita a la esperanza.

La otra cara de la moneda la encontramos en la zona básica de salud de periurbana norte, con 48 infectados más que hace dos semanas. 139 personas están afectadas por el virus en este territorio de la provincia salmantina.

Guijuelo y Béjar, dos de los puntos más calientes de la aciaga tercera ola, parecen haber aprendido de las experiencias pasadas y están capeando esta cuarta ola con datos aceptables: 72 casos activos para la ZBS de Béjar y 48 para el territorio guijuelense. Su incidencia acumulada en los últimos 14 días, medidor que utiliza la Junta para determinar qué municipios de más de 5.000 habitantes cierran el interior de su hostelería, se sitúa en 278 en el caso de Béjar y 126 en el caso de Ciudad Rodrigo.

Por otro lado, Villoria no muestra una evolución tan positiva, ya que en las últimas dos semanas ha pasado de 6 casos activos a 43. Un crecimiento preocupante y que le deja con casi 1.000 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en las últimas dos semanas.

En lo que respecta a la capital, el barrio Garrido sigue siendo la zona más afectada en términos absolutos con 339 enfermos por COVID-19, si bien es cierto que los datos son similares a los del miércoles 14 de abril y no se han registrado subidas importantes. Por su parte, Universidad-Centro y Miguel Armijo están en clara línea descendente con 22 y 20 enfermos menos respectivamente en las últimas dos semanas.

ZBS // Nº DE CASOS ACTIVOS (respecto al miércoles 14 de abril)

ALDEADÁVILA 52 (+7)

PEÑARANDA 33 (+9)

CIUDAD RODRIGO 39 (+17)

PERIURBANA NORTE 139 (+48)

BÉJAR 72 (-19)

PERIURBANA SUR 99 (+4)

ALBA DE TORMES 39 (-114)

GUIJUELO 48 (+2) / 23,02%

SANTA MARTA 153 (-1)

TAMAMES 36 (+18)

FUENTES DE OÑORO 12 (+3)

VILLORIA 43 (+37)

VITIGUDINO 47 (+11)

LEDESMA 6 (-11)

PEDROSILLO EL RALO 7 (+4)

CANTALAPIEDRA 2 (=)

ROBLEDA 6 (=)

CALZADA DE VALDUNCIEL 25 (-2)

LA FUENTE DE SAN ESTEBAN 46 (-3)

LA ALBERCA 8 (-1)

LUMBRALES 21(=)

MATILLA DE LOS CAÑOS 6 (+1)

LINARES DE RIOFRÍO 13 (=)

MIRANDA DEL CASTAÑAR 7 (=)

FUENTEGUINALDO 16 (-6)

CAPITAL





GARRIDO SUR 213 (-4)

MIGUEL ARMIJO 172 (-20)

UNI-CENTRO 121 (-22)

ALAMEDILLA 58 (+14)

GARRIDO NORTE 126 (+3)

PIZARRALES 79 (-15)

SAN JUAN 66 (-12)

TEJARES 73 (+6)

F. VILLALOBOS 77 (+9)

SAN JOSÉ 64 (+3)

CAPUCHINOS 35 (-9)