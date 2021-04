​Castaño: “No hubo ningún político en España, menos yo, que dijera que no cerraran el ocio nocturno. Porque estaban viendo Telecinco”

Fernando Castaño, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, ha manifestado su confianza en que una plataforma de inteligencia artificial sea la encargada de gestionar futuras pandemias, en caso de que se den.



“¿A qué preferís, a Igea, a Casado, a Pedro Sánchez dirigiendo una pandemia o a alguien que solo se base en la efectividad?”, ha cuestionado, al tiempo que ha asegurado que la decisión del cierre del ocio nocturno se tomó por razones de “emotividad”.

“Tienes que prever las consecuencias, tienes que saber, si tomas una decisión, cómo se va a comportar la población, que se va a terminar quedando en pisos”, ha dicho. Además, ha declarado que, en el momento en el que se decide el cierre del ocio nocturno, “no hubo ningún político en España, menos yo, que dijera que no cerrara el ocio nocturno. Porque estaban viendo Telecinco”.

Por eso, ha reafirmado su apuesta por una IA que gestione estas cuestiones: “Una inteligencia artificial no ve la tele, no la puedes engañar”. Además, ha criticado que se “aumentara la apuesta” con el toque de queda cuando se vio que el cierre del ocio nocturno no estaba funcionando. “Ahora, ¿qué hacemos? Nos quedamos sin medidas…”, ha reflexionado.