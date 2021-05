​Muchos salmantinos podrían llevar la ITV caducada sin saberlo: el lío con los plazos que provocó el primer estado de alarma

El año pasado, por estas fechas, todavía estábamos confinados en nuestros domicilios. Hacía poco más de un mes y medio que se había declarado un estado de alarma cuyo final no parecía realmente cercano, si bien es cierto que las noticias esperanzadoras comenzaban a principios del mes de mayo, cuando los ciudadanos ya pudieron salir a la calle a hacer ejercicio y a pasear.



Por aquel entonces, a los ciudadanos les surgió una preocupación que se movía entre la banalidad del momento y la urgencia real del asunto: qué pasaba con los vehículos que debían pasar la ITV, ya que las estaciones cerraron, como toda España, a mediados de marzo.

Durante el primer estado de alarma, el Gobierno primero suspendió los plazos para pasar la inspección técnica de vehículos y después concedió una prórroga a todos los automóviles, por lo que la vigencia de su ITV se prorrogaba, temporal y excepcionalmente en unos plazos que fueron quedando fijados a lo largo de todo el verano.

Sin embargo, la polémica comenzó a surgir cuando, una vez superado el estado de alarma, los ciudadanos fueron llevando sus vehículos a pasar la ITV y se dieron cuenta de que la fecha de validez de la inspección no tomaba como referencia el día que superaban la inspección, sino la fecha límite que en un principio tenía que haberse pasado de no haberse declarado la pandemia y el confinamiento.

Así lo fijaba la orden ministerial, motivando las protestas de los consumidores y de los conductores, puesto que sentían que, en muchos casos iban a tener que pasar la inspección técnica de vehículos en un período breve de tiempo y no con la periodicidad que, en un principio marca la ley.

De hecho, la AEA (Automovilistas Europeos Asociados) recurrió la medida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo puesto que, como valoraban, “el cambio realizado recientemente por el Gobierno supone una disminución en los plazos en los que los vehículos tienen que pasar la ITV sin que exista ninguna razón de seguridad vial”.

Eso sí, si la demanda se interpuso a finales de mayo, no fue hasta octubre cuando el Tribunal Supremo se pronunció, suspendiendo de manera cautelar la orden ministerial y aceptando la queja de los conductores, por lo que la ITV tendría como fecha de validez cuando se pasó y no cuando debería haberse pasado.

Problema: la medida no tiene carácter retroactivo, por lo que solo se benefician los conductores que pasaron la ITV después de octubre

El problema fue que, al ser un dictamen cautelar -que no fue sentencia firme hasta casi un mes después y que fue publicado en el BOE el 31 de diciembre, fecha en la que oficialmente entraba en vigor la nueva medida-, la medida no tenía carácter retroactivo.

Es decir, que sólo los conductores que pasaron la ITV a partir del 2 de octubre, fecha en la que se hizo público el auto de la justicia española, han visto reflejado en su vehículo una nueva fecha de vigencia de la inspección técnica, que toma como referencia el día en el que se superó esta revisión obligatoria y no el día que debería haberse superado.

Por tanto, todos los vehículos que acudieron a las estaciones de la ITV entre mayo y octubre tienen que volver a pasar la inspección técnica en la fecha original que, sin pandemia, la hubieran tenido que superar. Fecha que puede consultarse tanto en la ficha técnica de manera exacta como en la pegatina del parabrisas de manera más general.

“Muchos conductores están circulando en la actualidad sin siquiera saber que tienen la ITV caducada”

Este desfase entre la fecha en que se pasó la ITV y la fecha que se debería haber pasado está provocando que muchos salmantinos estén circulando con la inspección técnica caducada sin que lo sepan, ya que creen que no es hasta que se cumple el año cuando tienen que acudir a superar esta revisión obligatoria.

De hecho, según datos que ha ofrecido la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (Aeca-ITV) en un comunicado, más de un millón de los casi 2,1 millones de vehículos que tendrían que haber pasado la ITV durante el último mes no lo han hecho todavía.

Aeca achaca esta cifra a “confusión generada tras las prórrogas otorgadas a la ITV durante el primer estado de alarma”, lo que ha provocado que “muchos conductores están circulando en la actualidad sin siquiera saber que tienen la inspección técnica caducada”.

Pese a que sea por un despiste, el no tener la ITV en regla supone una infracción grave o muy grave -recordemos que el no conocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento- y que puede conllevar una sanción de hasta 200 euros, cifra que se ha de abonar si se circula con la inspección técnica de vehículos caducada.

Además, desde Aeca también advierten de que el año pasado las multas por no tener la ITV correctamente regularizada fueron las segundas más tramitadas de tráfico, siendo únicamente superadas por las sanciones por exceso de velocidad. Igualmente, la asociación también señala que en caso de siniestro si un vehículo no tiene la ITV en vigor no estaría cubierto por su compañía aseguradora, lo que podría originar unos elevados gastos para el propietario del vehículo en función de la gravedad del hecho.

No obstante, Aeca recomienda que si existen dudas sobre cuál es entonces el momento de pasar la ITV, lo mejor es revisar la fecha de vencimiento que marca la pegatina de vigencia de la ITV situada en el parabrisas, en la ficha técnica del vehículo o a través de la app de la Dirección General de Tráfico (DGT).