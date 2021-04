Ya se conocen las tarifas para la nueva piscina municipal de Carrascal de Barregas

El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas ha aprobado en el Pleno ordinario la ordenanza por la que se regular el uso y tarifas de las nuevas piscinas municipales.

La entrada individual familiar tendrá una tarifa de 2,80 euros para empadronados y 5,50 para no empadronados. La individual bonificada 1,40 para empadronados y 2,75 para no empadronados. El abono de temporada individual para adultos, 70 euros para empadronados y 100 para no empadronados. El abono familiar de temporada 120 euros para empadronados y 200 para no empadronados. También habrá posibilidad de adquirir bonos para 10, 20 y 25 baños. Este punto fue aprobado con el voto favorable de Partido Popular y Psoe y la abstención Cs.

También se aprobó la modificación de créditos con una transferencia de créditos de 30.000 euros destinados al ajardinamiento interior de las piscinas municipales y un suplemento de créditos para la reforma de parques de 16.879 € financiado con remanente de tesorería.

Por último, se aprobaron las bases de las ayudas de maternidad, asistencia a la guardería municipal 'Gloria Fuertes' y que contarán con una dotación presupuestaria de 10.000 euros.