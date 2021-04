Una filial de Al Qaeda en Burkina Faso reivindica el asesinato de David Beriain y Roberto Fraile

El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda que opera en la zona donde este lunes asesinaron a los periodistas españoles David Beriáin y Roberto Fraile, así como al ciudadano irlandés Rory Young, ha reivindicado el atentado. "Hemos matado a tres blancos. También tenemos dos vehículos con ametralladoras y 12 motocicletas", explicaba un portavoz del grupo terrorista en un audio, que actualmente está siendo investigado.

Según publica El Correo, el grupo, liderado por el terrorista Iyad Ag Ghali y con base en Mali, también publicó supuestas fotos de las víctimas. Entre las imágenes, parte del equipo que llevaban los periodistas, el material militar robado, y varias cámaras, teléfonos, el dron y las ametralladoras.

JNIM, el grupo que ha reivindicado el asesinato de los dos periodistas españoles, se creo en 2017 a partir de una fusión de distintos grupúsculos islamistas que se habían activado en la región a raíz del conflicto del vecino país de Mali. Esa circunstancia dio lugar a lo que se ha denominado 'yihadización del bandidaje', ya que muchos de las partidas que se incorporaron a se dedicaban a la delincuencia.

JNIM comenzó a operar hace tres años en la zona de la reserva natural de Pama, donde se ha producido el asesinato de los Beriain y Fraile. El grupo terrorista intentó implantar la 'sharia' —ley islámica— en el área. En especial, en las inmediaciones de varias minas de oro que se encuentran en el territorio y en las que han perseguido las tendencias occidentales en el vestir, el consumo de alcohol y la prostitución.

Al grupo se le atribuye también el ataque contra puestos militares en Kafolo, una ciudad de Costa Marfil situada en la frontera con Burkina Faso. Este activó todas las alertas en la región puesto que significaba que JNIM comenzaba a expandirse a otros países limítrofes y que estaba actuando cada vez con mayor osadía. En la acción contra los cuarteles de Kafolo los terroristas robaron pertrechos militares y también motocicletas. Este tipo de vehículo es vital en la región, una de las más pobres del planeta.

En Burkina Faso, las motos son el equivalente de los todoterrenos en los que los talibanes afganos basaban toda su capacidad terrorista sobre el terreno. Una de las prácticas habituales de los miembros de JNIM es viajar de dos en dos y llevar a cabo emboscadas y golpes de mano en los que los activistas desaparecen en minutos tras haber perpetrado su ataque.

#BurkinaFaso: In the claim (aligning with local reporting), the group says it seized two pickup trucks with two PK (could be 12.7mm HMGs), a 3rd PK, one AK, and 12 motorcycles. The photographs show 11 Apsonic Aloba motorbikes, one small foldable quadcopter, cameras, and phones. pic.twitter.com/HAINMsTCCL