Jon Rojo: "A nivel personal estoy muy contento y tengo mucha confianza"

Jon Rojo está siendo uno de los jugadores más destacados de Unionistas durante toda la temporada. El lateral izquierdo vasco es una constante por el carril del '3' y también ha anotado tres goles hasta el momento.

Partido ante el Burgos. "Con estos dos últimos resultados hemos ganado vidas extras. Tanto Burgos como Valladolid Promesas son finales. En principio, contábamos con nueve puntos que podían servir. Pero quizá no".

Fútbol más ofensivo. "Es cierto que, no solo estos dos partidos, en los últimos partidos nos hemos encontrado mejor y hemos combinado más. Quizá antes los resultados no llegaban pero ahora sí están llegando. El gol del final ante la Cultural nos reafirma".

Mucha presencia en ataque. "A nivel personal estoy muy contento y tengo mucha confianza. Espero seguir aportando. Hernán sabe que soy un lateral ofensivo pero también me pide que no me descuide atrás".

Pareja con Íñigo. "He compartido muchos años con él. Nos entendemos muy bien. El otro día buscábamos que fuera le diese esa amplitud e Íñigo fuese por dentro. Y así llegó el gol del empate".

Renovación. "Como he comentado otras veces, creo que es mejor acabar la temporada y centrarse en lo deportivo".