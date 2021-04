VÍDEO | Una doctora española en la India: "Gente vacunada con AstraZeneca se contagia de la nueva variante"

Amaia Foces, doctora que vive en la India, detalla cómo está arrasando la nueva variante en el país asiático. Una cepa que no distingue de edades, de cuarentenas y, lo más alarmante, de vacunas. La sanitaria ha explicado a Ana Rosa Quintana en El programa de Ana Rosa todos los detalles.













La doctora explica que actualmente se encuentra encerrada en casa, aislada por completo junto a su hija y que fracasó su intento de volver a España porque Alemania canceló los vuelos —lugar donde hacía escala antes de llegar a Madrid—.

"Este virus es muy peligroso, es horrible, no tengo palabras para describir cómo arrasa con las familias", dice con el gesto emocionado. Amaia Foces argumenta por qué es tan peligrosa la cepa de la India: "Antes creíamos que afectaba a un miembro, se aislaba a la persona y se manejaba en casa. Ahora mismo afecta a la familia al completo, hay gente que me dice 'doctora, llevo 25 días encerrada en casa, ¿cómo he cogido el virus?".

La doctora explica los alarmantes datos que tiene registrados como sanitaria y, sin duda, son alarmantes: "Es un virus muy contagioso, tengo mis datos personales del colegio, sigo los datos a diario y hacemos una búsqueda activa de cada caso, si no viene alguien al trabajo o niño a clase se pregunta por qué".

Amaia Foces declara que esta cepa es muy peligrosa y que afecta a gente joven: "Ves cómo cae la gente enferma, mantener un curso operativo es muy difícil, por ejemplo los profesores de Educación Física han caído, mis enfermeras también...".



La variante de la India contagia a personas vacunadas con AstraZeneca





La doctora Foces dejó sin palabras a Ana Rosa al desvelar uno de los datos más peligrosos de su estudio: la variante contagia a personas vacunadas. "El 14 de marzo comencé a ver una tendencia de subida de casos y ver que es gente que está vacunada, aquí tenemos AstraZeneca y Covaxin".







"La OMS lo está estudiando, en mi pequeña población una dosis de la vacuna de AstraZeneca no protege contra la variante que tenemos en India, dos esperemos que sí, yo ayer me puse la segunda y veremos", dice la doctora de forma seria.